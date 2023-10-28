Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png

Miles de fieles devotos de San Judas Tadeo abarrotan la iglesia de San Hipólito

Cientos de feligreses se reunieron en la iglesia de San Hipólito para festejar este 28 de octubre, Día de San Judas Tadeo, para agradecer los favores.

Iglesia_San_hipolito_San_Judas_Tadeo_28_octubre
Feligreses llegaron desde la madrugada a la iglesia de San Hipólito. |Ricardo Torres

Escrito por: Ricardo Torres

Desde las primeras horas del sábado 28 de octubre, miles de fieles devotos de San Judas Tadeo abarrotaron la iglesia de San Hipólito, el cual se ubica en el cruce de las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.

Unos llegaron caminando cargando consigo al santo de de las causas difíciles y desesperadas. Otros acudieron en vehículos adornados con globos, flores, listones y luces.

Algunos como la familia Cortés acuden cada año a visitar al santo hasta el pie del altar, señalan algunos de sus integrantes que han asistido por más de 14 años de manera ininterrumpida. Dicen, para agradecer los favores recibidos durante el año principalmente conservar su salud.

Otros lanzaron cohetes, quemaron toritos y bailaron a ritmo de la banda de viento. También hubo quienes regalaron café y pan, así como diversos productos para los devotos de San Judas.

Las autoridades capitalinas implementaron cortes viales en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito para preservar la integridad de los asistentes, los cuales se llevan a cabo sobre la Paseo de la Reforma e Hidalgo, mismos que podrían extender con base en la afluencia.

Las alternativas viales que recomiendan son Eje Central Lázaro Cárdenas, Insurgentes, Chapultepec y Doctor Rio de la Loza.