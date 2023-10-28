Miles de fieles devotos de San Judas Tadeo abarrotan la iglesia de San Hipólito

Desde las primeras horas del sábado 28 de octubre, miles de fieles devotos de San Judas Tadeo abarrotaron la iglesia de San Hipólito, el cual se ubica en el cruce de las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.

Unos llegaron caminando cargando consigo al santo de de las causas difíciles y desesperadas. Otros acudieron en vehículos adornados con globos, flores, listones y luces.

Algunos como la familia Cortés acuden cada año a visitar al santo hasta el pie del altar, señalan algunos de sus integrantes que han asistido por más de 14 años de manera ininterrumpida. Dicen, para agradecer los favores recibidos durante el año principalmente conservar su salud.

Lan inmediaciones del Templo de San Hipólito amanecieron abarrotadas por los devotos de San Judas Tadeo.



En medio de música de banda y juegos pirotécnicos, los fieles del santo de las causas difíciles llegaron para festejarlo en su día, para agradecer favores y hacer mandas. pic.twitter.com/fKZAGEB5Px — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

Otros lanzaron cohetes, quemaron toritos y bailaron a ritmo de la banda de viento. También hubo quienes regalaron café y pan, así como diversos productos para los devotos de San Judas.

Las autoridades capitalinas implementaron cortes viales en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito para preservar la integridad de los asistentes, los cuales se llevan a cabo sobre la Paseo de la Reforma e Hidalgo, mismos que podrían extender con base en la afluencia.

Las alternativas viales que recomiendan son Eje Central Lázaro Cárdenas, Insurgentes, Chapultepec y Doctor Rio de la Loza.