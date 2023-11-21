¿Se viene ruptura? Sandra Cuevas pone pausa con el Frente Amplio por México

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, dio a conocer su postura después de la salida de Adrián Rubalcava del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la elección del candidato para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). La panista dio a conocer que pondrá en pausa su relación con el Frente Amplio por México (FAM), conformado por el tricolor, el PAN y el PRD.

"Hoy pongo una pausa con el PAN, con el PRI y con el PRD, pongo una pausa por los tratos, la falta de palabra, por la falta de unidad y la falta de proyecto", dijo mediante una conferencia de prensa.

Acusó también que la coalición tenía planeado dejarla fuera de la contienda. "Imagínense lo que significaba negociar con Alito la Cuauhtémoc, lo que iba a pedir el señor y se los dije, lo voy a exhibir y ahorita otra vez se están poniendo de acuerdo, Alito y Zambrano, para que pueda regresar al PRD, es decir, ellos tenían planeado dejarme a mí fuera, no solamente de la jefatura de Gobierno, sino también de la Cuauhtémoc", destacó.

Asimismo, destacó que FAM negoció con algunos grupos de Morena y entre esas negociaciones está la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que ella no tendría que ver en caso de que se pierde. "No le echen la culpa a Sandra Cuevas porque yo no traiciono".

Sandra Cuevas niega sumarse a las filas de Morena

Como segundo punto, Cuevas Nieves aclaró que no formará parte de las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como algunas personas comenzaron a rumorear. Sentenció que los pactos con el partido guinda fueron los mismos cinco que decidieran quien fuera el candidato, hablando de Santiago Taboada.

Como tercer y último punto, la alcaldesa dijo que, a petición de vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc, se iniciará con el bloque Diamante, lo que consistirá en no dejar entrar a ningún "político oportunista" a las calles de la demarcación.