“No habrá lugar para esconderse”: Sara Carter sobre la lucha contra el narcotráfico en México

En un momento clave para la seguridad en América del Norte, la directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, habló en exclusiva con el periodista Jorge Fernández Menéndez para Azteca Noticias.

La llamada “zar antidrogas” visitó México tras el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Para Carter, este hecho marca “un punto de inflexión” en la relación bilateral en materia de seguridad.

“En un momento tan trascendental tanto para México como para Estados Unidos con la muerte de “El Mencho” y nuestra cooperación y colaboración como naciones contra lo que consideramos las organizaciones más nefastas y peligrosas del mundo… estoy muy agradecida de estar aquí en México con mis vecinos en este momento”, afirmó.

¿Qué dijo Sara Carter sobre la cooperación entre México y Estados Unidos?

Durante la charla, realizada en la residencia del embajador Ronald Johnson, Carter aseguró que la relación en temas de seguridad “está mejor que nunca”.

Contó que sostuvo reuniones con el Gabinete de Seguridad mexicano y con altos funcionarios del gobierno federal. Incluso, dijo haber hablado con mandos militares para expresar condolencias por las bajas sufridas en operativos recientes. “Entiendo los sacrificios que México ha hecho en esta lucha. México tiene mucho en juego”, subrayó.

Para la funcionaria, el combate a los cárteles no es solo un asunto de decomisos o detenciones, sino una batalla que impacta directamente en la vida social de ambos países.

“Si no lo hacemos juntos, no podemos ganar” Sara Carter sobre la lucha contra el narcotráfico

Carter también abordó el concepto de “guerra contra las drogas”, un término polémico, pero que —según dijo— se ajusta a la magnitud del problema.

“No solo estamos hablando de sobredosis e intoxicaciones, sino de la violencia de pandillas, la descomposición de nuestra sociedad… pero México también: ¿cuántas fosas clandestinas, cuántas personas han desaparecido?”, cuestionó.

Señaló que la crisis de violencia y desapariciones no permite medias tintas. “No hay justicia, no hay paz. Este es un esfuerzo conjunto. Si no hacemos esto juntos, no podemos ganar. Esto tiene que ser un esfuerzo de ambas naciones para decir: ya basta”.

El mensaje a los cárteles tras la muerte de “El Mencho”

La directora fue clara al enviar un mensaje directo a las organizaciones criminales. “La muerte de “El Mencho” envía un mensaje a todos los sicarios y jefes de cártel que están allá afuera. Si el gobierno mexicano, trabajando con Estados Unidos, pudo atrapar a Mencho, adivinen qué: podemos ir por ustedes y lo haremos. No habrá lugar para esconderse”.

Sus palabras llegan en un momento en el que la cooperación binacional en inteligencia, intercambio de información y operativos conjuntos está bajo la lupa pública.

Para Carter, la clave está en mantener la coordinación y no bajar la guardia. La caída de uno de los líderes criminales más buscados, dijo, no es el final del problema, pero sí un mensaje contundente de que la colaboración puede dar resultados.

