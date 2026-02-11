Zoé Robledo se deslinda de mal manejo por alza de casos de sarampión; culpa a administraciones anteriores

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, abordó la problemática del incremento en los contagios de sarampión , enfocando su postura en señalar que las deficiencias actuales en la inmunización son consecuencia directa de las gestiones federales previas.

Este pronunciamiento ocurre en un contexto donde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud ya habían emitido alertas epidemiológicas desde finales de 2024, advertencias que también fueron retomadas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

Zoé Robledo señala que el aumento de sarampión es consecuencia de gestiones federales pasadas

En su intervención, el funcionario presentó un análisis detallado sobre el estado de protección de diversos sectores de la población, separándolos por rangos de edad. Explicó que los infantes más pequeños presentan actualmente niveles de vacunación que oscilan entre el 82 y el 83 por ciento.

Sin embargo, remarcó una tendencia preocupante: a medida que aumenta la edad de los ciudadanos, los registros de protección disminuyen significativamente.

Robledo atribuyó este fenómeno a la estructura del esquema de vacunación que prevaleció durante décadas, el cual establecía la aplicación de la primera dosis al cumplir el año de vida y el refuerzo hasta los seis años.

El titular del IMSS enfatizó que, históricamente, se presentaba un abandono importante en el seguimiento médico de los menores entre el primer y el sexto año, lo que resultaba en la pérdida de cobertura de la segunda dosis.

Bajo esta premisa, realizó un desglose cronológico para identificar en qué mandatos se originaron estos vacíos. Detalló que el grupo de personas que hoy tienen entre 16 y 20 años presenta apenas un 68 por ciento de cobertura, señalando que sus refuerzos debieron aplicarse durante los periodos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Solo el 68% de jóvenes de 16 a 20 años están vacunados, un problema histórico

La situación se agrava en el sector de la población de entre 21 y 25 años, donde la protección apenas alcanza el 55 por ciento. Robledo fue enfático al declarar que esta falta de inmunización se gestó entre 2006 y 2012, vinculándolo directamente con la administración de Calderón.

Siguiendo esa línea de tiempo, expuso que los adultos de entre 26 y 30 años tienen un nivel de vacunación de solo el 47 por ciento, responsabilidad que adjudicó al sexenio de Vicente Fox. Finalmente, mencionó que el 50 por ciento de cobertura en rangos superiores corresponde a una transición entre los gobiernos de Fox y Ernesto Zedillo.

Las generaciones mayores presentan mejor inmunización debido a la circulación previa del virus, no a mejores políticas

Para concluir su argumentación, el funcionario contrastó estos datos con los de las generaciones de mayor edad, quienes poseen niveles de protección más elevados. Explicó que este fenómeno no se debe necesariamente a una mejor gestión pasada, sino a que en aquellos años el virus circulaba con mayor frecuencia, lo que generaba una inmunidad natural entre la población.

De esta manera, el discurso oficial se concentró en deslindar la responsabilidad de la actual crisis sanitaria, vinculándola con la deserción y las políticas de salud implementadas en los gobiernos que antecedieron a la presente administración.

