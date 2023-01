“No soy juez, pero soy la víctima”: Saxofonista pide apoyo de la SCJN

La saxofonista María Elena Ríos, “Male”, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la apoyen, ya que su caso ha estado lleno de atropellamientos después de que la atacaron con ácido en 2019.

“De mi parte haré las respectivas solicitudes, que espero sí me hagan caso, porque esto ha sido mediático y no pude tener contacto con la magistrada presidenta Norma Piña”, afirmó la joven.

Existen “intereses de por medio” en este caso, ya que Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, sigue defendiendo a Teódulo Pacheco, el juez que concedió prisión domiciliaria al agresor, explicó “Male” en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI, es señalado de ser el agresor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista, ocurrido el 9 de septiembre de 2019, cuando un sujeto entró a su domicilio y la roció con un químico.

“Cuántos intereses habrá de por medio, yo desconozco, pero nada más la actitud de un presidente que debe de impartir justicia defendiendo a Teódulo y todavía me criminaliza porque ‘María Elena no es la que absuelve’, bueno yo ya sé que no soy juez, pero soy la víctima”, sentenció.