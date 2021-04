Secretaría de Seguridad defiende padrón de telefonía móvil

Ciudad de México.- Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (PANAUT).

Dijo que ésta herramienta permitirá identificar a quienes realicen llamadas para realizar cualquier ilícito.

Desestimó así el fallo de un juez federal que concedió la primera suspensión provisional contra el PANAUT, por concluir que la entrega de datos biométricos puede no ser la mejor opción para la persecución de delitos.

Padrón ayudará contra delitos: Mejía Berdeja

“Evidentemente nosotros defendemos un modelo de seguridad, porque ya no queremos que detrás de ese llamado de extorsión haya un prepago, ya no queremos que a través de un secuestrador que martiriza las víctimas o a las familias mediante una llamada de prepago y no queremos tampoco que nos roben en el autotransporte, lo mismo que los delincuentes se comuniquen entre ellos..” dijo Berdeja.





Enfatizó: “Toda vez que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, que se venden sin ningún control, a partir de estos sistemas los delincuentes cometen diferentes delitos particularmente los delitos de secuestro, extorsión, trata y en general los utilizan para sus diferentes actividades criminales.”