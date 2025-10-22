La Ruta de la Salud del Gobierno de Durango ya se encuentra en Veracruz con la finalidad de apoyar a las familias que enfrentan los estragos de las inundaciones que dejaron las lluvias de hace unas semanas.

“Durango tiene un hospital sobre ruedas, y hoy lo ponemos al servicio de nuestros hermanos del sur”, señaló el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

El gobernador explicó que el convoy está integrado por ocho tráileres completamente equipados, con quirófano, rayos X, laboratorio, ultrasonido, consultorios, área dental y un cuarto frío con vacunas para la temporada.

“Es un hospital real que podemos instalar dos días en un lugar y luego moverlo a donde más se necesite. Lleva todo lo que un hospital fijo ofrece, pero con la capacidad de desplazarse y atender comunidades que quedaron sin servicios de salud”, señaló.

Vacunas y cirugías entre los servicios del hospital

El gobernador destacó que esta misión solidaria se realiza en coordinación con el Gobierno Federal: “sabemos que los víveres están llegando de muchos lugares, pero lo que hoy hace falta también es salud: médicos, cirugías, vacunas, atención a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores. Eso es lo que estamos enviando desde Durango”, afirmó.

Dijo que “llevar un hospital sobre ruedas no es algo común. Este esfuerzo representa la capacidad que hemos construido en Durango para cuidar a nuestra gente, y hoy esa capacidad la compartimos con México. Llevamos manos, conocimiento y corazón duranguense a quienes más lo necesitan”.

Esteban Villegas reconoció al equipo médico, enfermeras y técnicos que forman parte de esta misión, por su vocación y compromiso. “Es gente que no dudó en decir ‘vamos’. Ellos representan lo mejor de Durango: la solidaridad, el profesionalismo y el amor por servir”, dijo.

“Desde Durango mandamos un abrazo fuerte a Veracruz. Ojalá que este granito de arena sirva para aliviar el dolor y para demostrar que, cuando vienen los momentos difíciles, los mexicanos sabemos unirnos. Durango está presente, y siempre lo estará cuando México lo necesite”, concluyó Villegas Villarreal.

🇲🇽 ¡Cuando México llama, Durango responde!



🤝Así somos los duranguenses: de una sola pieza, solidarios, entrones, y siempre listos para tender la mano cuando más se necesita. 💪



Ayer, nuestras y nuestros compañeros de la Ruta de la Salud partieron rumbo a Veracruz, llevando no… pic.twitter.com/MOn9A9Jxau — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) October 17, 2025

Hospital sobre ruedas brinda 300 servicios diarios

El hospital sobre ruedas de Durango brinda más de 300 servicios médicos diarios en el estado de Veracruz, en apoyo a las familias afectadas por las recientes inundaciones.

Hasta el momento la Ruta de la Salud han otorgado más de mil servicios médicos, entre ellos consultas generales, en colaboración con brigadas de Campeche, Oaxaca y del Centro Operativo para la Atención de Contingencias.

Los equipos de Durango han realizado estudios de laboratorio, rayos X, odontología, espirometría, ultrasonido, citología, psicología y rehabilitación.

Además, se han brindado atenciones por padecimientos derivados del contacto con agua contaminada, como micosis e infecciones cutáneas, así como tratamientos de enfermedades crónicas, curaciones de pie diabético, suturas y atención a fracturas leves, entre otros servicios.

Entre las personas atendidas con la Ruta de la Salud se encuentra María Guadalupe Sánchez Rivero, habitante de Veracruz, quien acudió con su hijo tras conocer la Ruta de la Salud a través de redes sociales.

La Ruta de la Salud de Durango va en camino a Veracruz



Durango se une en apoyo a las familias afectadas por las inundaciones. 8 unidades médicas y un equipo de más de 80 profesionales de la salud parten para brindar atención médica gratuita. pic.twitter.com/8NNBXFPauf — Secretaría de Salud (@SSDurango) October 16, 2025

“Un buen servicio y sí lo necesitamos mucho ahorita por lo que pasamos con la inundación; son muy atentos y sí atienden bien. Puede haber mucha tos, gripa en los niños, calentura también por el cambio de clima o la humedad y dengue. Gracias por venir con esta brigada y, de corazón, gracias”, expresó.

Por su parte, Cristina Reyes, de la Casa Hogar Dayspring, reconoció el esfuerzo conjunto de Durango y Veracruz. “Saber que contamos con el apoyo de hermanos en otros lugares es una bendición para nosotros”, afirmó al agradecer el respaldo del gobernador Esteban Villegas y de todos los voluntarios por su trabajo y compromiso.

La solidaridad de los duranguenses también fue reconocida por María Luisa Sierra Vázquez, quien relató que su comunidad fue una de las más afectadas por el desbordamiento del agua.

“Estamos muy agradecidos con toda la gente que ha venido a ayudarnos, son muy amables y atentos. Gracias a Dios y a ustedes por el apoyo; esta visita es una bendición. Al gobernador de Durango y a todo el equipo de la Ruta de la Salud les damos las gracias por estar aquí y por el esfuerzo que hacen para apoyar a tantas familias”, comentó.

Finalmente, Carlos Alberto Bautista, también originario de Veracruz, recibió atención médica con estudios de rayos X, así como una revisión de corazón y pulmones. “Esta ayuda es muy valiosa y necesaria. Ojalá sigan recorriendo más lugares y llevando este servicio tan importante para todos nosotros”, señaló, al agradecer la presencia del personal de Durango en su comunidad.

