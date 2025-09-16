Un menor de edad fue víctima de secuestro exprés en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), quien logró ser rescatado y las autoridades detuvieron a cinco presuntos implicados en este caso.

Las autoridades lo rescataron tras un cateo en un inmueble localizado en la colonia Ojo de Agua, lugar en el que, tras una inspección, fueron aseguradas placas de circulación, equipos de radiocomunicación y diversas identificaciones.

Rescate en Edomex: así encontraron menor secuestrado en Tecámac

Luego de una denuncia iniciada por secuestro exprés, el Agente del Ministerio Público solicitó a un juez emitir una orden de cateo, con el fin de localizar un dispositivo electrónico propiedad de la víctima.

Derivado del avance en las investigaciones, se pudo determinar la geolocalización de dicho dispositivo, y la posible ubicación del menor privado de la libertad.

Una vez autorizado, dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación, quienes se trasladaron a un inmueble en donde rescataron a la víctima.

Hallan logos y ropa de la Guardia Nacional, Policía Federal y Fiscalías de Edomex y CDMX

Una situación sorprendió, pues dentro del lugar donde se ejecutó el cateo pata rescatar al menor de edad secuestrado, había prendas con logotipos de instituciones de seguridad federal y locales.

En el lugar fueron aseguradas placas de circulación, equipos de radiocomunicación, una caja con diversas identificaciones oficiales, insignias de la Guardia Nacional, DEFENSA, policía ministerial y Fiscalía General de Justicia de la CDMX, así como diversas prendas con logotipos de la Fiscalía, Guardia Nacional y de la Policía Federal.

El inmueble quedó asegurado y le fueron colocados sellos en las puertas de acceso, en tanto que las indagatorias por parte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex continúan.

¿Quiénes son los detenidos tras secuestro de menor en Edoemx?

Las autoridades detuvieron a tres hombres identificados como Flavio César “N”, Edwin Said “N”, Daniel “N”, así como a Mariana “N” y Kristal “N”, como posibles partícipes en este hecho delictivo.

Los detenidos fueron trasladados a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la región, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

