La ALERTA de viaje de EU por secuestros con apps de citas en playas mexicanas

La embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta de seguridad urgente para sus ciudadanos que viajan a México, advirtiendo sobre un preocupante patrón de secuestros vinculados al uso de apps de citas en Puerto Vallarta, Jalisco, y Nuevo Nayarit, Nayarit.

En los últimos meses, se han reportado múltiples casos de estadounidenses que, tras concretar encuentros con personas conocidas en línea, han sido privados de su libertad y extorsionados; situaciones que han sido confirmadas por el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara.

Esta alerta específica se suma a las advertencias generales de viaje que ya existen para ambos estados debido a la delincuencia y el riesgo de secuestro.

El Modus Operandi: Cita, secuestro y extorsión

Según la alerta consular emitida desde junio de 2025, el modus operandi detectado es claro:



Ciudadanos estadounidenses utilizan aplicaciones de citas para conocer personas en la región de Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit .

para conocer personas en la región de . Tras concretar un encuentro, son secuestrados por estas personas o sus cómplices.

por estas personas o sus cómplices. Posteriormente, las víctimas y/o sus familiares en Estados Unidos son extorsionados, exigiéndoles grandes sumas de dinero para su liberación.

El Consulado enfatiza que, si bien los reportes se concentran en estas dos localidades turísticas, este tipo de violencia "no se limita a una sola área geográfica" y los viajeros deben estar alertas en todo el país.

El Modus Operandi: Cita, secuestro y extorsión en apps de citas dentro de playas de México, según EU | Unsplash

Jalisco y Nayarit: Destinos bajo advertencia previa

La alerta específica sobre las apps de citas refuerza las advertencias de viaje ya existentes emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos para estos estados:



Jalisco: Clasificado como "Nivel 3: Reconsiderar el viaje" debido a la delincuencia y el secuestro.

Clasificado como debido a la delincuencia y el secuestro. Nayarit: Clasificado como "Nivel 2: Ejercer mayor precaución" debido a la delincuencia.

México en general mantiene una advertencia de Nivel 2 (Ejercer mayor precaución) por terrorismo, crimen y secuestro. El gobierno estadounidense recuerda que su capacidad para brindar asistencia en muchas partes de México es limitada y que sus empleados tienen restricciones de viaje en ciertas zonas de alto riesgo.

Recomendaciones urgentes: Precaución al usar apps de Citas

Ante esta situación, el Consulado de Estados Unidos ha emitido una serie de recomendaciones clave para sus ciudadanos que utilicen aplicaciones de citas en México:



Sea cauteloso: Use las apps con extrema precaución.

Use las apps con extrema precaución. Encuentros públicos: Reúnase únicamente en lugares públicos y concurridos. Evite sitios aislados como residencias privadas o habitaciones de hotel.

Reúnase y concurridos. Evite sitios aislados como residencias privadas o habitaciones de hotel. Informe sus planes: Comunique a un amigo o familiar sus planes: a dónde va, los detalles de la persona que conocerá y qué aplicación utilizó.

Comunique a un amigo o familiar sus planes: a dónde va, los detalles de la persona que conocerá y qué aplicación utilizó. Confíe en su instinto: Si algo no se siente bien o le genera desconfianza, retírese de la situación inmediatamente .

Si algo no se siente bien o le genera desconfianza, . Emergencias: En caso de amenaza inmediata, llame al 911.

Se insta a los viajeros a mantenerse informados a través de los avisos oficiales y a tomar precauciones adicionales al interactuar con desconocidos contactados por medios digitales.

