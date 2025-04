Seguirán operativos contra corridos tras disturbios en show de Luis R. Conriquez en Feria de Texcoco 2025

La Feria de Texcoco 2025 se robó los reflectores en redes sociales, pues el pasado viernes 11 de abril del 2025, asistentes al palenque de esta celebración en el Estado de México mostraron de forma violenta su inconforme reacción al acudir a disfrutar del artista Luis R. Conriquez, pues el espectáculo, no fue el que esperaban, por falta de corridos.

Asistentes a Feria de Texcoco explotan ante falta de corridos en concierto de Luis R. Conriquez

Todas estas acciones fueron derivadas de una prohibición por parte de autoridades estatales para impedir canciones que contengan apología del delito, por lo cual, no hubo corridos.

“No hay corridos, ¿cómo le hacemos? Mejor me voy para la casa. Váyase a la ver...”, declaró el artista ante los asistentes que se dieron cita en el espectáculo.

El respetable no estuvo de acuerdo y, cuando comienza a aventar cosas, todos los miembros del grupo se van del escenario.

“Ya llevaba una hora y cacho de espectáculo, moderado, controlado, cantando música acorde, pero a tanta exigencia del público que querían escuchar sus famosos corridos, pues el artista dice no puedo, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer en un tono afirme en la pista; es cuando el público se lanza con tanta cosa”, declaró el presidente municipal Texcoco, Nazario Gutiérrez.

“El oficio, exhortó, a quien tiene la facultad en el Estado de México legal de otorgar la concesión o el permiso, es el municipio. Nosotros estamos exhortando a los municipios para que verifiquen que no se haga esta apología del delito y estamos desplegando operativos por si hay un hecho que pueda ser una falta administrativa, se pueda actuar en consecuencia”, reafirmó Cristóbal Castañeda.

El artista usó sus redes sociales para expresarse por lo sucedido, recalcando que por la prohibición, ya no habrá corridos.

Esta medida deberá ser retomada en todo el territorio mexiquense; de lo contrario, los responsables serán sujetos a carpetas de investigación.

