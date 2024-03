¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2024? Esto dice el calendario de la SEP

¿Ya te urgen? Tan solo unos días después del megapuente de marzo, los estudiantes de la SEP volverán a gozar de un período de descanso, ya que se acercan las vacaciones de Semana Santa 2024. A continuación te decimos cuándo empiezan para que puedas planear los días con anticipación.

¿Qué día comienzan las vacaciones de Semana Santa 2024?

Las vacaciones de Semana Santa 2024 para los estudiantes de la SEP iniciarán a partir del lunes 25 de marzo y concluirán el viernes 5 de abril. Cabe destacar que esta celebración cambia de fecha cada año porque se basa en el calendario lunar, no en el solar. La Iglesia Católica determina el período litúrgico en función de dos eventos astronómicos:



El equinoccio de primavera, que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte (martes 19 de marzo de 2024).

La primera luna llena

Tradicionalmente, el Domingo de Ramos, que este año se celebra el 24 de marzo, marca el inicio de la Semana Santa; sin embargo, las vacaciones para los estudiantes de la SEP, generalmente, comienzan el lunes siguiente al Domingo de Palmas, como también se le conoce a este fecha, es decir, a partir del lunes 25 de marzo.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa?

¡Tómalo en cuenta! Las vacaciones de Semana Santa concluyen el viernes 5 de abril de 2024, lo que significa que después de aproximadamente 10 días libres, los estudiantes tendrán que volver a las aulas.

En cuanto a los trabajadores mexicanos que no pertenecen a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los días de Semana Santa no son oficiales, lo que significa que no son considerados como descansos obligatorios. Aunque algunas empresas suelen brindar el Jueves y Viernes Santo como días libres con el fin de que puedan disfrutar al máximo de las tradiciones y celebraciones propias a la fecha.