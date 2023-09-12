¡Oficial! Senado avala cárcel a quien difunda imágenes de cadáveres de mujeres

El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal contra los funcionarios que graben, distribuyan y difundan imágenes de cadáveres de adolescentes, mujeres y niños que hayan sido víctimas de violencia; establecieron que el castigo será de 18 años de prisión, pero ¿qué otros sectores laborales podría recibir una sanción?

Durante la sesión establecieron que también buscan un castigo de mayor impacto cuando las víctimas sean menores de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes, también abarca a las mujeres.

¿Qué otros sectores laborales serían sancionados por difundir imágenes de cadáveres?

El castigo de 18 años de prisión no sólo aplica para funcionarios, también para periodistas, youtubers o cualquier otro representante de los medios de comunicación, esto al considerar que la difusión de las imágenes debe ser duramente sancionada, pues comúnmente ocurren en feminicidios donde los funcionarios de las fiscalías filtran fotografías e incluso video.

¿Cómo será sancionado la difusión de imágenes de cadáveres de mujeres?

Tras ser avalada, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados; sin embargo, es importante conocer qué sanciones establecieron para todos aquellos que incurran en este delito, los servidores públicos pasarían de seis a diez años de prisión, al tiempo que pagarían 104 mil pesos.

Durante la sesión indicaron que los castigos abarcan a todo aquel que difunda, entregue, revele, publique, trasmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta sin ningún tipo de derecho las imágenes de las víctimas.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 12 de septiembre de 2023. https://t.co/FXchJkY9Pz — Senado de México (@senadomexicano) September 12, 2023

Castigos contra agresores de mujeres embarazadas tendrían un aumento

Con 87 votos a favor, el pleno del Senado autorizó un dictamen para aumentar las penas en todos aquellos que sean acusados de los siguientes delitos cometidos contra mujeres embarazadas:



Lenocinio

Intimidación

Abuso sexual

Violación

Amenazas

Lesiones

Los últimos registros arrojados por el Senado, establecieron que más de 150 mil mexicanas fueron víctimas de violencia familiar en los últimos años, otros delitos son extorsión y delitos contra la libertad, por esto surge la necesidad de establecer mejores condiciones de seguridad para las mujeres.