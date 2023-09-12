Legisladores buscan reducir tiempos de respuesta a solicitudes de información pública

La tarde del martes 12 de septiembre, los legisladores se reunieron en el Congreso de la Ciudad de México para presentar una iniciativa que busca homologar los tiempos de respuesta a solicitudes de información pública a nivel local y federal.

“Que se puedan homologar, el criterio del tiempo para entregar información a nivel de la ciudad con los mismos tiempos que marca la ley federal pasar de 16 días a 30 días específicamente", indicaron.

La iniciativa morenista, lejos de ser bien recibida por el instituto de transparencia capitalino que busca que los ciudadanos tengan respuesta a sus peticiones en un plazo mínimo de 9 días, no lo vieron con buenos ojos, pues aseguraron que se debe buscar una mejor forma de agilizar los tiempos de respuesta.

"No la comparto, creo al revés, creo que hay que buscar de qué manera logramos agilizar los tiempos de respuesta de los sujetos obligados (...) lejos de pensar en ampliar los tiempos que pueda haber, lo que hay que trabajar es en cómo logramos que las respuestas sean más rápidas ", dijeron.

¿Cuál es el plazo límite que proponen para entregar la información?

En el pleno, los diputados agregaron que entender el criterio de tiempo es importante, pues, actualmente establece 30 días, mismos que se reflejan en la Ley Federal.

" Que se puedan homologar, el criterio del tiempo para entregar información a nivel de la ciudad con los mismos tiempos que marca la ley federal pasar de 16 días a 30 días específicamente", subrayaron.

¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se registraron en este 2023?

Los legisladores agregaron que en los últimos años, el interés por la transparencia de información aumentó en la Ciudad de México, por esta razón ofrecieron cifras sobre cuántas se han elaborado.

"La gente está preocupado mucho…y a partir de enero a la fecha ya llevamos más de 200 mil solicitudes de acceso a la información".

Al mismo tiempo, los congresistas capitalinos, insistieron que en aras de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública los sujetos obligados deberán tener mayor tiempo.