Senado revisará iniciativas de ciberseguridad tras hackeo a Sedena

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que ya están listas para ser aprobadas las iniciativas sobre ciberseguridad tras el hackeo a Sedena.

“En el Senado vamos a revisar el aspecto de ciberseguridad, iniciativas ya están listas, hemos avanzado en acuerdos fundamentales”, dijo.

Nos encontramos en la @UNAM_MX, cumpliendo con la cátedra de la Maestría en Derecho.

Hoy en México hay un tema delicado relativo a ciberseguridad; en el Senado legislaremos para contar con normas en la materia.

El próximo viernes nos vemos para las estampitas. pic.twitter.com/ijDERwJCw9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 30, 2022

En un video difundido a través de redes sociales, Monreal resaltó la importancia de sacar adelante las iniciativas relacionadas con la ciberseguridad.

“Tenemos que cuidar toda esta información que es delicada y dar mantenimiento a los sistemas de información, legislar y aplicar normas estrictas de ciberseguridad sobre todo en estas dependencias que son fundamentales para la soberanía del país, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Fiscalía General de la República”, indicó Monreal mientras caminaba por Ciudad Universitaria.

El senador de Morena consideró que el hackeo a Sedena es delicado, contrario a lo que sostuvo el Presidente durante la mañanera de hoy.

“Es delicado y tenemos que actuar para que nuestro país no sea vulnerable frente a la delincuencia trasnacional, lo revelado sobre la vulneración sobre nuestros sistemas de información en las secretarías importantes es delicado, pone en riesgo al país-nación”, opinó el senador.

Hackeo a Sedena era de información de dominio público: AMLO

El Presidente confirmó que hubo un hackeo a Sedena sin embargo, dijo que información que se publicó ya era de dominio público y descartó que la seguridad del país estuviera en riesgo, ya que los delincuentes aprovecharon un cambio en el sistema de información de la secretaría.

“Hubo un ataque cibernético, extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, explicó.

“Se aprovecharon de que se está llevando a cabo un cambio en el sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información, pero es de dominio público, todo lo que se dice ahí es cierto”, aseguró.