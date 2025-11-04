No importa la acusación ni la gravedad de los señalamientos: nadie toca a Adán Augusto López Hernández. A dos semanas de que el Sistema Nacional Anticorrupción solicitó formalmente al Senado investigar sus presuntas irregularidades patrimoniales, no ha habido respuesta.

El muro de impunidad que protege a Adán Augusto

No importa la acusación ni la gravedad de los señalamientos, nadie toca a Adán Augusto López Hernández.

“Si tú te vas a la historia de Adán Augusto mientras no estuvo López Obrador a su lado, Adán Augusto fue un priísta más, del montón; su poder lo adquiere a raíz de que López Obrador llega a la presidencia”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Este martes se cumplieron 15 días de que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción solicitara oficialmente al Senado de la República una investigación contra Adán Augusto López por inconsistencias patrimoniales.

“Entregamos de manera oficial, en Oficialía de Partes del Senado de la República, a la senadora Laura Itzel Castillo, que es presidenta de la mesa directa del Senado de la República. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias”, dijo Vania Pérez, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ni ella, que sufrió amenazas por su atrevimiento, ni nadie, ha tenido noticias de que se haya abierto una investigación contra el mejor amigo y hermano del alma de “ya sabe quién”.

“Yo no quiero que esto sea un acto heroico, yo quiero que sea el común de que los servidores y las servidoras rindan cuentas y que tengamos la posibilidad las personas que estamos en el sistema de levantar la voz tantas veces como haga falta”, mencionó Vania Pérez, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ninguna autoridad estatal y menos federal se ha tomado la molestia de llamar al líder de Morena en el senado para que explique los cientos, los miles de documentos que lo ligan al crimen organizado, a “La Barredora”, al contrabando de combustible, al tráfico de influencias, a las irregularidades en su patrimonio.

La Estafa Maestra y Adán Augusto

Y bueno, lo que faltaba, a los señalamientos que lo ligan con la estafa maestra. “Fueron constituidas tanto por la notaría de Adán Augusto, que está en Tabasco, la número 27, como por la de su hermano, Melchor López Hernández, es decir, ellos dos dieron fe de algunas de las empresas que participaron en este escándalo de corrupción de la Estafa Maestra”, mencionó Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción.

El gobierno de la 4T le apuesta al olvido y a que los mexicanos perdamos nuestra capacidad de indignación frente a lo hecho por el consentido de palenque.