Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, busca estar el menor tiempo posible dentro de la cárcel tras su detención en Paraguay, país que lo entregó a nuestro país y actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad del penal del Altiplano, en el Estado de México.

Ahora el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La herencia de La Barredora: aumenta la violencia y el miedo entre empresarios en Tabasco

¿Qué pasará con el “Comandante H”, presunto líder de La Barredora?

Este resolutivo judicial no implica libertad para el “Comandante H”, como es apodado, pues continuará preso y ni que tampoco no se pueda cumplimentar la orden de captura en su contra. Solo quedaría a disposición del juez de amparo y el proceso penal que enfrenta seguirá su curso.

El “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el 12 de septiembre pasado. El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto, expuso ante un juez que fue “injustamente” relacionado con el grupo criminal La Barredora.

“El Abuelo”, actualmente bajo prisión preventiva, expuso que el 20 de septiembre pasado, antes de recibir la visita de su hija en la cárcel, fue informado que le sería notificada una nueva orden de aprehensión librada por un juez federal del Altiplano y “ante el temor de ser detenido” manifestó que “en ningún momento he desplegado conducta alguna que pudiera ser constitutiva de un delito”, en tanto, Hernán “N” promovió un amparo contra una orden de aprehensión y ejecución de la misma en su contra.

Los delitos que pesan sobre Hernán “N”, presunto líder de La Barredora

Hernán “N” es presunto líder de La Barredora, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay.

Fue ubicado en Paraguay y cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

