“Le diría que se cuide de los paraguayos": Senadora de Paraguay responde a Mbappé y amenaza con demandarlo- VIDEO

La discusión entre la senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, y el jugador francés, Kylian Mbappé, sigue dando de qué hablar, pues las nuevas declaraciones de la política incluyen hasta amenaza de demanda.

¿Qué le dijo Celeste Amarilla a Mbappé?

Celeste Amarilla hace declaraciones en contra de Mbappé

Fue este martes 7 de julio que la senadora paraguaya volvió a arremeter contra la estrella de la selección francesa en una conferencia y frente a varios micrófonos.

Comenzó por retractarse si es que sus comentarios se entendieron como discriminación o racismo, después declaró que borró sus comentarios en la red social X.

Comentó que Mbappé también habría sido discriminatorio con Paraguay y que hubo suficientes motivos para que ella se sintiera agraviada.

Senadora paraguaya amenaza con demanda a Mbappé

Los comentarios no frenaron ahí pues tras arrepentirse de lo que dijo en redes sociales, habló de la carta que redactó el 6 de julio para Kylian, mencionando:

“Le escribí en francés y en español que lea mi carta. Si sabe leer que lea mi carta y le diría que se cuide de los paraguayos. No te no te metas con los paraguayos.”

Añadió que en Paraguay ya habrían arrestado a Ronaldinho por “corruptito” y que no la subestimara pues dijo ella sí le puede ganar la demanda por violencia de género.

¿Qué dice la carta de Celeste Amarilla a Mbappé?

Dicho escrito tendría el propósito de indicarle a Mbappé las acciones que provocaron la molestia en la senadora. Comentó que el futbolista se comportó arrogante hacia Paraguay, además de que se notaba su desprecio a los jugadores.

Dijo que sus comentarios fueron hechos con enojo y con “la sangre hirviendo” después de ver cómo él se burlaba de los jugadores.

Además, pidió al goleador que ambos se retractaran de lo que dijeron y que le pidiera una disculpa.

Gobierno de Paraguay dice no estar de acuerdo con la senadora

Mediante las redes sociales de Relaciones Exteriores de Paraguay, el gobierno declaró como deplorables los comentarios de Celeste Amarilla, además de rechazarlos.

Igualmente comentaron que sus declaraciones no tienen que ver con los principios que fomenta el país.

¿Qué contestó Mbappé?

Además de la primer respuesta que le escribió por redes sociales, Kylian Mbappé no ha reaccionado a las últimas declaraciones y amenazas de la política paraguaya.