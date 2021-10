Senadores del PAN piden que comparezca Bartlett por Reforma Eléctrica

Ciudad de México. Debido a la gran controversia que se ha desatado por la Reforma Eléctrica que envió el Ejecutivo al Congreso, los senadores del PAN solicitaron que acuda el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett a comparecer al Senado.

Piden que sostenga un debate sobre los argumentos para defender la iniciativa que aseguran provocará demandas millonarias, daños a la ecología, incremento en las tarifas de luz, un retroceso en las inversiones, así como un impacto negativo en toda la cadena productiva. La vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán dijo que Barlett debe dar la cara a la sociedad, por este y otros temas.

“Debería de venir al Senado a darle la cara a los mexicanos. ¿Cuándo hemos visto a Bartlett después de todo lo que ha hecho? Salió en los Pandora papers y no ha venido a comparecer. Está claramente lo de sus veintitantas casas y no ha venido a comparecer. Ahora, si se llegara, y ojalá y no, se llegara a aprobar la tóxica reforma eléctrica, el poder lo va a tener Bartlett. Es increíble que sigan obsesionados en seguirle dando más poder a alguien que por cierto pues piensa como un político del siglo pasado”.

La senadora también denunció que los legisladores de Morena han tolerado a funcionarios que se niegan a comparecer por mantenerse en el ojo del huracán político y los han arropado cumpliendo sus exigencias.

“Claramente Morena tiene una prioridad y es proteger a todos en el gobierno federal. Si ustedes se dan cuenta es increíble, pero en esta Legislatura que inicia, e incluso en la Legislatura que terminó, no se puede citar a comparecer a casi nadie. No dejan que haya una comparecencia, ya no digamos para reclamar, sino para escuchar”.

Reclamó que no hayan permitido la comparecencia de funcionarios como el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell o el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

“Pareciera ser que hay un blindaje lastimoso diría yo para los mexicanos. Tiene mayoría, tiene la posibilidad de hacer una barrera en la que no se les puede llamar a comparecer, no se les puede preguntar, salvo en la Glosa. Y bueno, hemos visto cómo las glosas están brutalmente a modo. Es increíble que no hay comparecido el secretario de Salud y el Doctor López-Gatell aquí en el pleno frente a todos los legisladores. Hay una encomienda terrible, diría yo, por parte del gobierno para que aquí no dejen pasar ninguna comparecencia, pase lo que pase y haya escándalo tras escándalo”.