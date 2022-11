Sheinbaum encabeza el Encuentro Nacional Municipalista de la CDMX

Ciudad de México. Este sábado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el Encuentro Nacional Municipalista en la capital del país. La mandataria capitalina estuvo acompañada por gobernadores estatales y presidentes municipales.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio su informe sobre la red de transporte de la capital del país.

“Estamos construyendo la Nueva Línea del Metro y modernizando el tren ligero, ampliamos más de 35 km de líneas del metrobus, renovamos 467 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros y 309 nuevos trolebuses, sustituimos mil 400 microbuses, 280 unidades de metrobus de las cuales 60 será eléctricas, todas las unidades cuentan con cámaras y gps, tenemos las dos líneas de cablebús más largas del mundo y pronto estará la tercera”.

Con los municipios nos une la lucha para que sean mejor valorados, reconociendo la importancia de ser un gobierno cercano a la gente y construir territorios de derechos, paz y bienestar. La gran tarea de todos es enraizar la transformación del país. #EncuentroPorElBienestar pic.twitter.com/ZWAkZcvnNC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 5, 2022

En materia de seguridad la mandataria capitalina dio a conocer que se redujeron en un 60 por ciento los delitos de alto impacto gracias a la coordinación con el Gobierno de México. También destacó que se amplió la seguridad para las mujeres.

“Las mujeres en la ciudad no están solas construimos más de 700 kilómetros en senderos seguros para mujeres, creamos la línea *765 para la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia”.

Hoy la #JefaDeGobierno participó en el #EncuentroPorElBienestar, un espacio de intercambio para el aprendizaje mutuo y la colaboración a partir de experiencias entre gobiernos locales. pic.twitter.com/gSEPvg5D3x — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 5, 2022

También, Sheinbaum Pardo señaló que no aumentaron los impuestos tras la pandemia y que se entregaron 2 mil millones de pesos en créditos a pequeños negocios. Destacó que la CDMX disminuyó su deuda en comparación de 2018.

“Recuperamos empleos perdidos por la pandemia entregamos 2 mil millones de pesos en créditos tasa cero a pequeños negocios, todo ello y vamos a entregar una ciudad menos endeudada que en 2018 y no hemos aumentado en términos reales impuestos y derechos”.

Sheinbaum, señaló que es una propuesta de derecha y no progresista que los municipios se queden con los recursos que recaudan y destacó que México no es solo una federación, sino un país solidario.

“No podemos olvidar, y no es precisamente una propuesta progresista, sino más bien derecha el hecho de que los municipios se queden con lo que recaudan porque entonces sería muy distinto un municipio que tiene enormes recursos y un municipio como Oaxaca de usos y costumbres que no lo tiene, somos no solamente una federación, sino que somos un país solidario ante todo”.