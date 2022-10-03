Sheinbaum enviará iniciativa para reducir más trámites en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, busca reducir aún más la burocracia en la capital, pues envió al Congreso local una iniciativa para reducir los trámites.

Durante su cuarto informe de gobierno, Sheinbaum indicó que se redujeron de 2 mil 500 a 700 trámites, incluso presumió que ahora se puede abrir un negocio en 10 minutos a través del celular.

Durante su #CuartoInforme, la jefa de Gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, informó que en 4 años de su administracion se construyeron 2 universidades donde ya estudian 32 mil 643 jóvenes, 6 preparatorias y 1.2 millones de estudiantes reciben una beca mensual. pic.twitter.com/ZxQoqaKaIn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

En la glosa de su informe, Sheinbaum indicó que por la reducción de trámites, como la licencia o la tarjeta de circulación digital, se han ahorrado mil 300 millones de pesos.

"En la CDMX el acceso a internet es un derecho, hay 4.2 millones de personas con una cuenta Llave digital 52 trámites, abrir un negocio desde el celular en 10 minutos, Redujimos de mil 500 a 700 los trámites y enviamos. Enviamos una iniciativa al Congreso para disminuir aún más”, dijo en el Auditorio Nacional.

APP CDMX ofrece más de 22 trámites y servicios

La mandataria local explicó que la APP CDMX, de la Agencia Digital de Innovación Pública, tiene más de 4.1 millones de descargas en dispositivos móviles y ofrece 22 servicios y trámites.

Sheinbaum recordó que la CDMX es la ciudad en el mundo con más puntos WIFI, ya que en noviembre de 2021 se obtuvo el Récord Guinness.

Somos la Ciudad más conectada del mundo, pasamos de 98 puntos de acceso gratuito a WiFi a 33 mil a finales de este año. Porque para nosotros el acceso a internet es un derecho. #HonestidadQueDaResultados pic.twitter.com/4FOg8ZdwW8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 3, 2022

Aseguró que se prevé que además de la reducción de trámites, aumenten los puntos WIFI en la capital para que al final de este año más de 33 mil escuelas públicas cuenten con conexión gratuita a internet.

Además de 15 mil puntos en las calles, la conexión de 3 mil 500 unidades habitacionales sin gasto adicional. “Somos la ciudad más conectadas del mundo”, sostuvo.

También destacó la creación del Centro innovación Vallejo-I que busca generar proyectos de investigación y manufactura a partir de la recopilación de datos que coloca a la CDMX, dijo, como la primera en América Latina en tener un centro de datos con la certificación y calidad.