Un alpinista de Malasia sobrevivió por poco después de que un sherpa nepalí lo arrastrara prácticamente desde la cima del monte Everest en un rescate a gran altura "muy raro", aseguró un funcionario del gobierno de Nepal.

Gelje Sherpa, de 30 años, estaba guiando a un cliente chino a la cumbre del Everest, a 8 mil 849 metros (29.032 pies) cuando vio al alpinista malasio aferrado a una cuerda y temblando de frío extremo en el área llamada "zona de la muerte", donde las temperaturas puede descender a menos 30 grados Celsius (86F) o menos.

Gelje Sherpa comentó: “Iba hacia la cumbre con un cliente chino, alrededor de las 12:30 a 1:00 de la noche. Lo conocí en 'el Balcón"., dijo que en su camino vio a lo lejos a otro alpinista que estaba sosteniendo una cuerda, así que decidió ayudarlo, sólo que en algunos lugares, el rescate fue casi imposible.

"En lugares donde era más rocoso, no podíamos arrastrarlo; tuvimos que cargarlo a la espalda con dificultad, lo habíamos bajado del Campo IV llevándolo a la espalda, porque arrastrarlo era imposible"., añadió.

Gelje arrastró al escalador 600 metros (1900 pies) hacia abajo desde el área del Balcón hasta el Collado Sur, durante un período de aproximadamente seis horas, donde Nima Tahi Sherpa, otra guía, se unió al rescate.

Luego, un helicóptero que utilizó una línea larga lo levantó desde el Campamento III, ubicado a 7 mil 162 metros (23.500 pies) de altura hasta el campamento base.

Bigyan Koirala / Funcionario nepalí de Turismo:

“Es casi imposible rescatar escaladores a esa altitud”.

"Es una operación muy rara"., añadió Koirala.

En lo que va del año van 12 muertos y cinco desaparecidos en el monte Everest

Gelje dijo que convenció a su cliente chino para que renunciara a su intento de cumbre y descendiera la montaña, diciendo que era importante para él rescatar al escalador.

Tashi Lakhpa Sherpa de la empresa Seven Summit Treks, que proporcionó logística al alpinista de Malasia, se negó a nombrarlo, citando la privacidad de su cliente. El alpinista fue embarcado en un vuelo a Malasia la semana pasada.

Nepal emitió un récord de 478 permisos para el Everest durante la temporada de escalada de marzo a mayo de este año.

Al menos 12 alpinistas han muerto, el número más alto en ocho años, y otros cinco siguen desaparecidos en las laderas del Everest.