“Duele saber que jamás volveré a festejar su cumpleaños": Así recuerda Grecia Quiroz a Carlos Manzo en el que habría sido su cumpleaños 41

El calendario marcó este 9 de abril una fecha agridulce para Uruapan, Michoacán. En lugar de un festejo con el tradicional pastel en el centro de la ciudad, los habitantes se reunieron para recordar a Carlos Manzo, el hombre del sombrero que fue asesinado el pasado 1 de noviembre, quien estaría cumpliendo sus 41 años. Entre rosas y canciones de mariachi, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, convirtió el dolor en un homenaje a quien dedicó su vida a hacer de Uruapan un mejor lugar.

El 1 de noviembre de 2025, Uruapan perdió a su presidente municipal, Carlos Manzo. Fue asesinado por el crimen organizado. Este 9 de abril hubiera cumplido 41 años.



Su viuda, la ahora presidenta municipal, Grecia Quiroz, le hará un homenaje con mariachi y una canción compuesta… pic.twitter.com/IWLjUYcjT3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Grecia Quiroz lleva serenata a Carlos Manzo en su cumpleaños

Acompañada de sus hijos y familiares cercanos, Grecia Quiroz acudió al cementerio para llevarle música al que fuera su compañero de vida. Entre lágrimas y canciones regionales de Michoacán, la alcaldesa escuchó la serenata dedicada al hombre que nació un día como hoy en 1985.

"Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho, con tu pueblo", compartió en un mensaje cargado de impotencia y amor, recordando que la mayor felicidad de Manzo era bailar y abrazar a la gente en la plaza.

El símbolo del sombrero de Carlos Manzo sigue vigente

En el homenaje realizado en La Pérgola, el sombrero que lo caracterizaba estuvo presente, ahora portado por Grecia como un símbolo de resistencia y continuidad.

El mensaje que Manzo solía repetir —"vencer al mal con el bien"— resonó entre los asistentes, quienes ven en la actual administración un intento de gobernar desde la memoria, sin ceder ante el miedo que intentó imponer el crimen organizado.

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Carlos Manzo?

A 5 meses del atentado, la Fiscalía General del Estado ha capturado a 21 implicados, entre ellos personajes como Rafael "N", alias "El Aurora", y Alejandro Baruc "N", alias "El Caos". Sin embargo, para Grecia Quiroz, la justicia todavía no llega al fondo del asunto.

La alcaldesa sigue exigiendo que se investigue la línea política y se llame a declarar a figuras señaladas por Manzo antes de morir, insistiendo en que la traición interna fue una pieza clave en el crimen.

¿Quién fue el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones señalan a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del ataque. No obstante, las autoridades aún rastrean a piezas fundamentales como "El Mike" y, de manera crucial, a José Manuel Jiménez Miranda, quien fuera el jefe de escoltas de Manzo y hoy se encuentra prófugo.

Grecia Quiroz promete justicia a Carlos Manzo

"Quien haya mandado a hacer esto lo va a pagar muy caro", sentenció Quiroz durante los actos conmemorativos. Mientras la ciudad intenta salir adelante tras el terrible hecho, la alcaldesa se enfrenta a la realidad del sistema de justicia en México, que hasta ahora, no ha logrado la captura de todos los responsables.

Por ahora, Uruapan se queda con el recuerdo de un hombre que llevaba la política en la sangre y cuya voz aún se escucha en cada reclamo de justicia.