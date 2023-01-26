Sigue la ola de huelgas en Francia: ¿Por qué se manifiestan?

Trabajadores de Francia se encuentran en una ola de huelgas desde el pasado jueves 19 de enero de 2023 para protestar en contra de la reforma de pensiones, esto ocasionó que el país se paralice; pero, ¿por qué se manifiestan?

La huelga que estalló el pasado jueves en Francia provocó una caída de la producción eléctrica y paralizó las entregas de las refinerías. Asimismo, se vio afectado el transporte público, escuelas, trabajos, entre otros.

Tan solo este jueves 26 de enero, a una semana de las huelgas por la reforma de pensiones en Francia, los trabajadores de refinerías petrolíferas, de energía, portuarios y de dársena están manifestándose. Se prevé que el próximo viernes la huelga continúe y se suspendan los envíos de combustible a los depósitos desde las refinerías petrolíferas.

Huelgas en Francia continúan para oponerse a reforma de pensiones |STEPHANE MAHE/REUTERS

¿Por qué se manifiestan los trabajadores en Francia?

Hasta el momento, se ha reportado que el 100% de los trabajadores del depósito de petróleo de Flandres al norte y de TotalEnergies están en huelga. Asimismo, se prevé que a partir de este jueves se reduzca la producción de la producción en las centrales nucleares y las presas.

Francia se encuentra paralizado por la reforma de pensiones que prevé retrasar la edad de jubilación a los 64 años a partir de 2030, lo cual pone a prueba al presidente Emmanuel Macron. En primera instancia era retrasarla de los 62 a los 65 años; sin embargo, su ministra, Élisabeth Borne, planteó los 64 años.

Cabe destacar que la reforma de pensiones es la iniciativa más impopular y rechazada desde que Emmanuel Macron llegó al poder. Esta reforma será debatida en el pleno de la Asamblea Nacional antes de llegar al Senado de Francia.

Retrasar la edad de jubilación no es lo único en lo que consiste la reforma, pues el gobierno también planea adelantar al 2027 el aumento de los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa, de los 42 a los 43.

