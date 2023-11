Por amor a la precisión | El Cutzamala bailó Bertha… ¡Ya no hay agua!

¡Ya nos chingamos! Y no porque ya vienen los millones de spots de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Galvez y Samuel, no… se trata de algo peor y tiene que ver con nuestro consumo avorazado y gandalla de agua en la capital.

¿Ah, no me creen? Pues, vámonos por partes.

Primero lo primero: el Sistema Cutzamala

El agua que llega a la ciudad más chingona del mundo es abastecida por un red gigantesca de tubos, de entre 1 y 3 metros de diámetro, a lo largo de 205 kilómetros de líneas hidráulicas; es un monstruo que se conoce como el nombre de Sistema Cutzamala.

Imagen 1. Sistema Cutzamala

Y, pues, déjenme decirles una cosa: ya bailó Bertha, porque con el ritmo de consumo que tenemos actualmente en la Ciudad de México (12 metros cúbicos por segundo), el agua que tiene el Sistema Cutzamala alcanza pa’ poco más de 100 días… Es decir, tenemos agüita de aquí al 20 de abril de 2024. Ni más ni menos.

No lo digo yo (para que no me apedreen el rancho); lo dice Citlali Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca y Agua del Valle de México (OCAVM), los meros meros que le saben al Sistema Cutzamala.

Sobre esto, dice la OCAVM que, a la fecha de elaborada esta columna, el Sistema Cutzamala cuenta con 311,191,000 metros cúbicos de agua almacenada en sus presas; esto significa que se encuentra al 39% de su capacidad. Chale chale chalequito.

Imagen 2. Nivel de agua en el Sistema Cutzamala

Por eso, a principios de noviembre, el gobierno de la Ciudad de México y sus amigos, redujeron a 9.2 metros cúbicos por segundo el ritmo de consumo de agua en la Ciudad que vio nacer a mis Ángeles Azules.

Pero, ¡oh sorpresa! Todo sigue igual… Aún con ese recorte en el abastecimiento de agua en la Ciudad de México, sólo se alcanzaría a cubrir la demanda hasta el 26 de junio de 2024. Chan chan chan.

Lo que significa que únicamente en la CDMX la falta de agua afectaría a 2 millones 700 mil familias; es decir, más o menos 9 millones de personas que nos quedaríamos sin bañar y con los trastes en el fregadero.

Y no solo eso porque las micro, pequeñas y medianas empresas, como mis compas de la panadería de la esquina, también se verían afectados por esta ausencia del líquido vital que sí resultó ser vital.

Entonces, nuestra única esperanza es que llueva; cosa que ni el mismísimo Samuel García logró con su bombardeó a las nubes en Nuevo León... entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos pa’ Hualahuises?