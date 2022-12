Sin detenidos aun por desfalco millonario en Segalmex: Cota Montaño

Ante diputados, el titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, reconoció que al asumir el cargo encontró un cochinero de tremendas desviaciones.

“Debo decir que los primeros días fueron tremendos de observar todas las desviaciones, no es la primera vez que me pasaba, debo decir que cuando llegue a la gubernatura del estado de (Baja California), pensé que no había cosa peor en los desvíos y en las desafortunadas condiciones”, dijo.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo con legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Informo que suman 40 denuncias las que se han presentado por presunto desvío 9 mil 500 millones de pesos tanto en Segalmex, Liconsa y Diconsa en contra de 29 servidores públicos y 28 personas morales. 34 querellas fueron presentadas de abril a la fecha por estos organismos y 6 por otras instancias.

Pero aún no hay detenidos.

“Ya hay judicializadas algunas denuncias, sin embargo, el juez correspondiente no ha decidido la detención de los involucrados, pero si está bajo reserva estas investigaciones de las personas señaladas de que no pueden salir de la ciudad, se esta que esta condición”, puntualizó el titular de Segalmex.

Y detalló “de esos 9 mil 500 millones que se han observado la mitad de lo corresponde a ingresos de maíz y un tercio a los ingresos de frijol, hemos platicado con las instancias de la a superior y no existe la documentación en la auditoria que sustente estos ingresos, pero lo que sí existe, hay que decirlo con toda claridad, es que la venta de ese frijol y maíz se hizo a través de Diconsa y tenemos los registros de ello y los recursos en los bancos de lo que s e deriva justamente de estas ventas”.

Leonel Cota, señaló que ya se recuperaron 963.9 millones de pesos que fueron Bursatilizaron de manera irregular en la Bolsa Mexicana de Valores “No significa exoneración, significa que el bien público está protegido y que la falta administrativa y legal tenga que responderse por parte de quienes hayan sido responsables de la conducción o haya firmado acuerdos o convenido o hayan ordenado el traslado de estos recursos a la bolsa mexicana de valores”.

Pero había dudas sobre su antecesor.

El diputado del PRI, Hiram Hernández, cuestionó “Dígannos la verdad, por favor, ¿quién es el principal responsable, por qué premiaron a Ignacio Ovalle y lo nombraron ahora coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal?. Tiene que haber responsables, ¿quiénes son?”

Pero del ex director de Segalmex, Cota Montaño no menciono ni su nombre y se remontó a otras administraciones, pero señalo “Hemos dicho y aceptado responsabilidades que vamos a hacer valer para que se juzgue a los responsables, no hay ni más ni menos y ese es el compromiso”.

Diputados del PAN mostraron fotos de almacenes vacíos de Diconsa y el titular de Segalmex respondió con otras fotos con productos en los anaqueles.

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, lanzó “Señor Cota en este caso no hay forma de echarle culpa al pasado porque Segalmex es de este gobierno, del presidente López Obrador, y se creó el 17 de enero de 2019, es decir, ustedes son responsables de los actos que han dado lugar a 11 denuncias de la Auditoria Superior de la Federación y 38 de la función pública sin considerar las que haya podido presentar Segalmex”.

El titular de Segalmex, ofreció volver a reunirse en 90 días con diputados para reportar los nuevos avances que se tengan en torno a las investigaciones del desvío millonario en la institución.