Sismo hoy 13 de septiembre sorprende a Baja California Sur

Un sismo hoy 13 de septiembre, de magnitud 4.5, se registró a 82 kilómetros al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor ocurrió a las 09:31 de la mañana, a una profundidad de cuatro kilómetros, sin que hasta el momento se reporten daños debido al movimiento.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 82 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS 13/09/22 09:31:32 Lat 28.08 Lon -112.34 Pf 4 km pic.twitter.com/bB56Bc2lol — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 13, 2022

En la Ciudad de México (CDMX) no se activó la alerta sísmica ya que el temblor no superó los niveles de energía preestablecidos, además de que Baja California Sur no tiene sensores que identifican los movimientos.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) tiene sensores que cubren las regiones sísmicas de subducción de la Placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico Transversal en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

#ConoceMás sobre el funcionamiento de Sistema de Alerta Sísmica Mexicano #SASMEX pic.twitter.com/qKjABFLUVo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) September 13, 2022

Por ese motivo, el sismo hoy 13 de septiembre, ocurrido en Baja California Sur, no activó la alerta sísmica en la capital del país.

El pasado 6 de agosto de 2022 ocurrió otro sismo en Baja California Sur, tuvo una magnitud de 5.0 y el epicentro fue a 74 kilómetros al noreste de Santa Rosalía.

Por el contrario, se han registrado más sismos en Baja California, el más reciente fue hoy 13 de septiembre, de magnitud 3.4, a 56 kilómetros al noroeste de San Felipe, indicó el SSN.

Sismo hoy 13 de septiembre: ¿Tiembla más en septiembre?

El 19 de septiembre de 1985 se registró un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán; el mismo día, pero de 2017, otro sismo de magnitud 7.1 dejó severas afectaciones y muertes en la capital del país.

Sin embargo, los sismólogos e ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmaron que septiembre no es el mes en el que se registran más sismos, pese a la percepción que tienen los habitantes de la CDMX.

“Vistos a una escala más amplia, se verá que el mes con mayor frecuencia es diciembre, y se recordará que los sismos fuertes recientes ocurrieron en febrero y junio”, explicaron durante una conferencia virtual, en la que descartaron que el pico de sismos importantes sea en septiembre.