El Centro Sismológico Nacional de Chile reportó un sismo hoy 27 de julio de 6.2 a 32 kilómetros al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento se produjo a una profundidad de 99 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) que el sismo hoy 27 de julio no reúne las condiciones necesarias para activar la alarma por tsunami en las costas de Chile.

Por el momento, las autoridades del país andino no han reportaro daños severos en la región, ni muertos o lesionados.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.2, localizado a 32 Kms al Noreste de Calama. — onemichile (@onemichile) July 27, 2022

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, las autoridades de Chile evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo hoy 27 de julio.

No obstante, las autoriddes de Chile indicaron que el sismo hoy 27 de julio probablemente lo sintieron muchas personas en el área del epicentro, pero no se esperan daños significativos, aparte de objetos que caen de estantes, ventanas rotas, etc.

Investigador alerta por posible terremoto en Chile

Aroldo Maciel, investigador brasileño, alertó sobre un posible terremoto que podría ocurrir este año en Chile, Perú o Ecuador. El mensaje lo publicó a través de sus redes sociales.

“El 8.2 se nos ocurre, al final del mes de julio empezamos a poner ojo en la región de Perú, Ecuador, norte de Chile o podría repetirse lo que pasó el 2010, haciendo así la migración hacia el extremo sur de Chile”, advirtió.

Adelantó que a partir de agosto de este año, los sismos podrían intensificarse y habrá mucha actividad sísmica.

“Tenemos actividad pendiente desde que entremos a agosto… durante todo el mes tendremos mucha actividad sobre los 6,5°. En todo agosto estaremos atentos a lo que puede impactar a esta zona. Vamos a tener efectos muy fuertes, estamos muy asustados, pero así es, estamos listos”.