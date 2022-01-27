Un sismo magnitud 6.2 sacude las aguas de Tonga; descartan tsunami

Un sismo magnitud 6.2 sacudió las aguas del archipiélago de Tonga, en el Pacífico Sur, sin que inicialmente se haya informado de daños o emitido ninguna alerta por tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reportó que el sismo se registró a una profundidad de 14 kilómetros bajo el lecho marino.

La sacudida se registró a 219 kilómetros al oeste de la ciudad de Pangai, en las islas Ha'apai, y a 250 kilómetros al noroeste de Nuku'alufa, la capital de Tonga.

El Centro de Alertas por Tsunami del Pacífico no emitió alerta por riesgo de tsunami.

Tonga se encuentran en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica y donde se producen a diario temblores de diferente intensidad.

El 15 de enero, la violenta erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai provocó un tsunami, con olas de hasta 15 metros.

Al menos 3 personas han muerto a raíz de este desastre natural que cortó durante días las comunicaciones con el exterior desde este país insular de 105 mil habitantes y conformado por 169 islas.

