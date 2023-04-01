¡Atención sneaker lovers! Inicia la convención anual de tenis, “Sneaker Con” Singapur

Miles de entusiastas de los tenis deportivos o "sneakerheads" o "sneaker lovers", se reunieron en Singapur este sábado para disfrutar de todo lo relacionado con los tenis, ya que el mundialmente popular espectáculo "Sneaker Con" hizo su primera parada en el sudeste asiático.

Joel Layno / Asistente a "Senaker Con":

“Todos estamos emocionados, es por eso que obviamente hay muchos fanáticos aquí".

Layno es un ciudadano filipino que ha vivido en Singapur durante 15 años y cuyo amor por los tenis se remonta a más de 20 años.

Mientras estaba sentado en el "pozo de negociación" donde se intercambiaban y revendían cientos de tenis, Layno agregó que la emoción por el evento aumentó después de que se canceló la convención en 2020 debido a la pandemia de COVID.

Además del intercambio de tenis, el sábado se ofrecieron docenas de eventos relacionados con el calzado, incluido el sorteo básico "40 por 40" que hizo que los asistentes gritaran y saltaran de emoción por la oportunidad de ganar su par favorito.

Según los organizadores, se esperaba que alrededor de 15 mil asistentes llegaran a la convención de dos días, y se estima que alrededor del 10% de las ventas de boletos provendrían del extranjero.

"Es algo realmente sorprendente ver a los amantes de los tenis de toda la región unirse para este evento", dijo a Reuters el fundador de Sneaker Con, Alan Vinogradov.

Sneaker Con Singapore Featuring Jeff Staple and SBTG



Date - 1+2 April

Tickets - https://t.co/dAuoqhDzzS pic.twitter.com/NDYYXGJo0f — Sneaker Con (@SneakerCon) March 16, 2023

Más de 15 mil "sneaker lovers" asistirán a la convención anual de tenis "Sneaker Con"

"La cultura de los tenis en el sudeste asiático realmente está emergiendo. Hay mucha gente nueva que está surgiendo y está creando sus propios productos", agregó el fundador de Sneaker Con, Alan Vinogradov.

Se espera que la industria de los tenis en el sudeste asiático experimente un crecimiento de casi el 3% para 2024, con un volumen de mercado estimado de 31.77 millones de pares para 2028, según el sitio de análisis estadístico 'Statista'.

"Hay mucha atención en Asia en este momento", dijo el artista de tenis líder de Singapur, Mark Ong, también conocido como Mister Sabotage, mientras lanzaba su primera colaboración con el artista de renombre mundial Jeff Staple.

Sneaker Con, que se autodenomina la mayor reunión de "sneakerheads" o "sneaker lovers" del mundo, viaja a más de 20 ciudades de todo el planeta, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Londres, Shanghái, Sídney y Toronto, y atrae a más de 200 mil asistentes y 4 mil vendedores al año.