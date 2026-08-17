¡Miles de litros desperdiciados en CDMX! Fugas de agua afectan calles de Coyoacán y de la GAM este lunes; otras vialidades afectadas
La Ciudad de México inicia la semana con dos intensas fugas de agua en calles de la GAM y Coyoacán, afectando las vialidades de la zona.
Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones.
Te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX para este 17 de agosto 2026; alternativas viales y otras rutas.
Socavones, fugas de agua y baches: Calles afectadas en CDMX este lunes
Vecinos tapan socavón en Santa Martha Acatitla
Socavón tapado con un sillón en República Federal en Santa Martha Acatitla.
Fuga de agua provoca enorme bache calles de la GAM
Vecinos denuncian una intensa fuga de agua en Av. Tecnológico Cuautepec, en la Gustavo A. Madero (GAM), provocando un enorme bache que afecta a los automovilistas de la zona.
El desperdicio de agua y el riesgo para automovilistas persisten sin atención.
Tres meses de abandono— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026
Vecinos denuncian intensa fuga y baches profundos en Av. Tecnológico, Cuautepec, alcaldía GAM. El desperdicio de agua y el riesgo para automovilistas persisten sin atención.
Exigen a la Secretaría de Obras reparar y repavimentar la zona de inmediato.… pic.twitter.com/7XYyB7u6aK
Nueva fuga de agua en calles de Coyoacán; zonas afectadas
En las primeras horas de este 17 de agosto 2026, se registra una fuga de agua en la Av. Centro Comercial e Insurgentes, alcaldía Coyoacán; el problema lleva más de 4 horas y se han desperdiciados miles de litros de agua.
Transeúntes mencionan que las reparaciones del domingo solo fueron provisionales y los servicios de obras no concluyeron ni checaron la periferia del lugar. Vía: Ricardo Pérez.
#DenunciaCiudadana | Otra fuga en Coyoacán— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026
En Av. Centro Comercial e Insurgentes, a 10 metros de la reparación previa, vecinos reportan nueva fuga.
Miles de litros se han derramado; transeúntes acusan que las obras del domingo fueron provisionales y no revisaron la… pic.twitter.com/kIKPNe19RF