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¡Miles de litros desperdiciados en CDMX! Fugas de agua afectan calles de Coyoacán y de la GAM este lunes; otras vialidades afectadas

La Ciudad de México inicia la semana con dos intensas fugas de agua en calles de la GAM y Coyoacán, afectando las vialidades de la zona.

Socavones, fugas y baches en CDMX: Afectaciones en calles de CDMX; alcaldías afectadas
Calles afectadas por fugas de agua en CDMX; rutas alternas|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones.

Te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX para este 17 de agosto 2026; alternativas viales y otras rutas.

Socavones, fugas de agua y baches: Calles afectadas en CDMX este lunes

Vecinos tapan socavón en Santa Martha Acatitla

Socavón tapado con un sillón en República Federal en Santa Martha Acatitla.

Fuga de agua provoca enorme bache calles de la GAM

Vecinos denuncian una intensa fuga de agua en Av. Tecnológico Cuautepec, en la Gustavo A. Madero (GAM), provocando un enorme bache que afecta a los automovilistas de la zona.

El desperdicio de agua y el riesgo para automovilistas persisten sin atención.

Nueva fuga de agua en calles de Coyoacán; zonas afectadas

En las primeras horas de este 17 de agosto 2026, se registra una fuga de agua en la Av. Centro Comercial e Insurgentes, alcaldía Coyoacán; el problema lleva más de 4 horas y se han desperdiciados miles de litros de agua.

Transeúntes mencionan que las reparaciones del domingo solo fueron provisionales y los servicios de obras no concluyeron ni checaron la periferia del lugar. Vía: Ricardo Pérez.

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