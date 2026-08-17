VIDEO| Alerta en la Condesa: Intensa fuga de gas en Insurgentes fue provocada por maquinaría; el operador fue detenido

Última hora. En las primeras horas de este 17 de agosto 2026, se reportó una intensa fuga de gas en calles de Teotihuacán, ubicada en la colonia Hipódromo Condesa; la salida de humo es tan fuerte que logra escucharse a tan solo unos metros de distancia.

Al parecer, la fuga de gas fue ocasionada debido a una maquinaría que realizaba trabajos en la zona y que perforó la tubería de gas natural.

Elementos de bomberos se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para evitar un incidente mayor; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones.

#AlMomento | 🚨🔥 Fuga de gas en Insurgentes



Una maquinaria pesada perforó una tubería de gas natural en la zona de Vallejo, generando una fuerte fuga. Bomberos y policía auxiliar ya laboran en el sitio; el área fue acordonada.



Evita la zona y sigue indicaciones de… pic.twitter.com/ZmAZI2a0Ml — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026

Evacúan inmuebles y cierran la circulación en Avenida Insurgentes por fuga de gas

Ante el incidente de la fuga de gas dos inmuebles cercanos a la zona fueron desalojados como medida preventiva. Además, se realizó el cierre de la circulación sobre la Av. Insurgentes a la altura del punto del accidente.

Por su parte, el operador de la maquinaría fue detenido por oficiales de la policía de la Ciudad de México.

Servicios de emergencia acudieron para controlar la fuga y realizar las labores correspondientes, sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas en calles de CDMX?

Si caminas en calles de la Ciudad de México y detectas una fuerte fuga de gas, se recomienda a los ciudadanos alejarse al menos 50 metros de forma inmediata, una vez alejándose lo suficiente de la zona afectada, se recomienda llamar al 911 o reportarla a los bomberos de la CDMX.

Ante una fuga de gas en calles de la capital del país o al interior de un inmueble, se recomienda no encender cerillos, no utilizar el celular. Recuerda alerta a los vecinos para que puedan tomar precauciones.