Caza de médico que colocó suero vitaminado en Hermosillo, Sonora: Catean casas para capturar al presunto responsable de 6 muertes

Fiscalía de Sonora (FGJES) confirma despliegue de elementos para localizar al doctor responsable de colocar suero vitaminado que provocaron la muerte de seis personas en clínica privada de Hermosillo.

Las autoridades realizaron diligencias a tres domicilios en Hermosillo buscando a Jesús Maximiano “N”. Aunque el doctor no fue localizado en estas viviendas, la presión por su captura continúa.

Alerta por capturar a doctor que puso suero vitaminado en Hermosillo

Con las pruebas en la mano, un juez penal otorgó la orden de aprehensión contra el médico. Durante las primeras horas de este martes, los grupos de élite de la Fiscalía ejecutaron los cateos para tratar de presentarlo ante la justicia.

Al no encontrarlo, las diligencias ministeriales se han extendido a sus círculos cercanos, recolectando más datos que ayuden a dar con su paradero exacto antes de que logre ocultarse de forma permanente.

Alerta internacional para evitar huida del presunto responsable de seis muertes

La Fiscalía de Sonora ya emitió alertas interestatales e internacionales para blindar las fronteras y aeropuertos. El objetivo es evitar que Jesús Maximiano “N” abandone Sonora o el país.

Las autoridades sospechan que el médico podría intentar refugiarse en otros estados, por lo que búsqueda podría extenderse.

¿Quién es el doctor que colocó suero vitaminado en Hermosillo?

Jesús Maximiano “N”, de 65 años, cuenta con cédula de Médico Cirujano. Sin embargo, su gancho comercial era presentarse como homeópata con supuestas especialidades obtenidas en Cuba.

En su clínica ofrecía "cócteles mágicos" para combatir el desgaste físico y las resacas, tratamientos que terminaron siendo una sentencia para varios de sus pacientes que confiaron en su experiencia.

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🗣️ "En México se simula vigilancia, se simula regulación, se simula autoridad", asegura @monicagarzag al hablar de la muerte de seis personas en Hermosillo, víctimas de un suero vitaminado pic.twitter.com/uARzh7UY20 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 6, 2026

¿Quiénes son las víctimas por suero vitaminado?

El horror salió a la luz a principios de abril, cuando se reportó que un padre y su hijo, Jesús y Sebastián, murieron tras acudir a la clínica por un refuerzo vitamínico. A ellos se sumaron nombres como Catalina Figueroa y Dinora Ontiveros.

Hasta hoy, el saldo es devastador: seis personas fallecidas, una más que lucha por su vida en el hospital y dos que lograron ser dadas de alta.

¿Qué contenían realmente esos sueros?

Mientras la búsqueda continúa, los laboratorios forenses siguen analizando las sustancias incautadas el pasado 1 de abril. La gran duda de los familiares es si el medicamento estaba contaminado de origen o si el médico realizó mezclas negligentes en su consultorio.