¡De película! Captan a sujetos armados robando tienda de autoservicio en Celaya, Guanajuato

Celaya volvió a ser noticia por un hecho violento que rápidamente inundó las redes sociales. Lo que debía ser una tarde de compras tranquila para decenas de familias se convirtió en una pesadilla cuando el estruendo de cristales rotos y gritos de advertencia alertó sobre un robo en una tienda de autoservicio .

El objetivo fue directo: una isla de joyería que fue "limpiada" por los maleantes con una rapidez que sugiere una planeación previa.

⚠️Reportan asalto en tienda @Costco en el departamento de Joyería y relojes en Celaya. #Guanajuato pic.twitter.com/yRXhShfxhJ — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) February 3, 2026

Videos del asalto en Celaya se vuelven virales

Gracias a la valentía de algunos testigos que sacaron sus teléfonos, el momento quedó documentado. En las imágenes se observa cómo un empleado de la tienda intenta proteger a los clientes pidiéndoles que se alejen y se resguarden en zonas seguras.

Mientras tanto, al fondo de la toma, se ve a al menos dos sujetos vestidos con ropa oscura vaciando frenéticamente las vitrinas, guardando relojes, cadenas y anillos en bolsas ante la mirada de los clientes, quienes estaban a pocos metros.

Alerta llegó en la tarde- noche de este lunes de puente

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya , la alerta llegó cerca de las 19:30 horas este lunes 2 de febrero. El horario fue un factor clave, pues a esa hora la sucursal ubicada sobre la Avenida Tecnológico registraba una alta afluencia de personas.

Los delincuentes aprovecharon el flujo de gente para entrar, amagar al personal con armas de fuego y escapar antes de que las patrullas lograran cerrar el perímetro de la zona.

La Fiscalía de Guanajuato toma el caso

Poco después del reporte, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al inmueble para acordonar el área y comenzar con las diligencias.

Peritos especializados recolectaron huellas dactilares y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para tratar de identificar los rostros de los asaltantes o el vehículo en el que huyeron.

Sin rastro del botín: ¿Cuánto se llevaron?

Aunque en los videos se aprecia que las vitrinas quedaron prácticamente vacías, la gerencia del lugar aún no ha emitido un informe oficial sobre el valor comercial de las piezas sustraídas. Sin embargo, fuentes cercanas al caso sugieren que el monto podría alcanzar varios cientos de miles de pesos, dada la cantidad de joyas y el costo de cada una de ellas.

La seguridad en Celaya bajo la lupa

Este nuevo asalto pone otra vez en el ojo del huracán la seguridad en los centros comerciales de Celaya. Los ciudadanos expresaron su frustración en redes sociales, exigiendo mayor vigilancia policial en zonas de alta concurrencia, especialmente durante las noches.