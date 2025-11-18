Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba liberar archivos de Jeffrey Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 18 de noviembre de 2025 la petición del Departamento de Justicia para hacer públicos todos los archivos que tenga sobre el caso Jeffrey Epstein.

Los congresistas aprobaron con una votación de 427 votos a favor la propuesta, sólo con un voto en contra del republicano Clay Higgins de Luisiana.

Ahora, la propuesta deberá pasar al Senado para su aprobación y posteriormente, al presidente Donald Trump, quien afirmó públicamente que lo firmará si el Congreso lo aprueba.

Caso Jeffrey Epstein es un "problema de los demócratas": Trump

Apenas ayer 17 de noviembre de 2025, el mandatario de la Unión Americana había calificado de “un problema de los demócratas” el caso de Jeffrey Epstein, quien fue acusado y sentenciado por tráfico de menores de edad.

"Todos sus amigos eran demócratas", dijo Trump sobre Epstein durante una reunión en la Oficina Oval el lunes por la tarde y agregó que los republicanos ya habían divulgado información importante.

Desestimó cualquier investigación adicional como una distracción de los logros republicanos: “Es un engaño... no dejemos que opaque lo que hemos conseguido”, alegó.

Los demócratas, e incluso algunos partidarios de Trump, señalan que la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el caso Jeffrey Epstein no tiene nada de falso.

¿De qué acusaron a Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue condenado en Florida por cargos estatales y federales relacionados con el abuso sexual y la trata de adolescentes. Murió en una celda de una cárcel federal de Manhattan en 2019 en un caso que se dictaminó como suicidio, pocas semanas después de ser arrestado por nuevos cargos federales de trata de menores con fines sexuales.

Algunos influyentes conservadores prominentes trataron de restar importancia a los correos electrónicos recientemente publicados de Epstein en los que el delincuente sexual convicto escribió que Donald Trump “sabía de las chicas”, y alegan que los mensajes formaban parte de un ataque demócrata dirigido contra el presidente de Estados Unidos.

Los correos electrónicos, publicados la semana pasada por los demócratas de la Cámara de Representantes, volvieron a poner en el punto de mira la relación entre Epstein y Trump.

Trump, quien fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de los años 2000 antes de que se distanciaran, ha negado sistemáticamente tener conocimiento de los abusos y el tráfico sexual de menores cometidos por el fallecido financiero.