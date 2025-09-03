VIDEO: Maestra de jardín de niños en Brasil golpea a alumno y le tira un diente

Un caso de violencia escolar conmociona a Brasil tras la difusión de un video donde una maestra golpea a un alumno de cuatro años con una pila de libros dentro de un salón en un jardín de niños del municipio de Caxias do Sul, en el estado de Río Grande do Sul.

Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia el 18 de agosto de 2025, muestran a la profesora agrediendo al menor frente a sus compañeros, lo que ha generado una fuerte condena social y la intervención inmediata de las autoridades.

VIDEO: Impactante agresión en salón de clases en Brasil: Alumno pierde un diente

El video revela que tras golpear al niño, la profesora continúa con insultos verbales y luego limpia la boca del menor con un pañuelo, conduciéndolo fuera del salón mientras le dice “Ven a lavar tu boca”.

La agresión dejó secuelas físicas alarmantes: el niño perdió un diente y tiene al menos seis más comprometidos, obligándolo a alimentarse con comidas molidas a través de un popote. La defensa de la agresora, identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 años, alegó que las lesiones se debieron a una caída en el baño, pero las pruebas visuales y testimonios parecen contradecir esta versión.

¿Qué cargos enfrenta la maestra que golpeó a un alumno?

Leonice fue detenida de forma preventiva mientras intentaba huir. Según la jefa de policía Thalita Giacomiti Andriche, el caso es investigado como maltrato agravado con lesión corporal grave y no se descarta la tipificación como tortura.

La profesora permanecerá sujeta a evaluación psiquiátrica pública y negó declarar durante el interrogatorio. La jueza Rosaura Marques Borba destacó que lo que hizo la maestra es una acción grave, debido a la edad del menor y a la evidencia en video presentada por los padres del menor.

La Escuela Xodó da Vovó, donde ocurrieron los hechos, emitió un comunicado oficial en el cual establece que lamenta el suceso. Además, informó que la maestra fue apartada de su puesto inmediatamente y que colabora con las autoridades mientras brinda apoyo integral a la familia del menor. El centro reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los alumnos y condena cualquier conducta contraria a sus valores éticos.

