¡Caos en la ZMG! Fuerte incendio, ataques armados, milagroso rescate y menor salvada tras falsa oferta sacuden Jalisco

En alerta por emergencias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco. La noche del domingo y la madrugada de este lunes estuvieron marcadas por varios incidentes que movilizaron a las autoridades: Un incendio en un taller mecánico, el milagroso rescate de dos jóvenes atrapados en la Barranca de Huentitán, menores heridos tras un ataque armado en Tlaquepaque, una fatal balacera en un bar de Tlajomulco, y una menor resguardada después de recibir una falsa oferta de trabajo por redes.

Incendio alerta a bomberos en taller mecánico de Zapopan

Un fuerte incendio se registró dentro de un taller mecánico de pequeñas dimensiones, ubicado en un predio de la colonia Gladiola, en Zapopan. El fuego alcanzó a dos vehículos que se encontraban en el sitio, aunque únicamente presentaron daños menores. Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron rápidamente para sofocar las llamas y evitar la propagación hacia predios cercanos.

El comandante Juan Andrés Reynaga confirmó que no se reportaron personas lesionadas y se implementó un perímetro de seguridad para controlar la emergencia.

Caudal tras fuertes lluvias atrapa a jóvenes en la Barranca de Huentitán

Dos jóvenes de 19 y 26 años quedaron atrapados en la zona de la Cascada del Muerto, dentro de la Barranca de Huentitán, luego de que el caudal del río aumentara de manera repentina. Familiares solicitaron el apoyo de Protección Civil de Guadalajara, quienes realizaron un operativo de rescate.

Los jóvenes fueron localizados gracias a la ayuda del padre de uno de ellos, que los ubicó previamente. Ambos presentaban cansancio y deshidratación, pero fueron estabilizados sin que se reportaran incidentes mayores.

Ataque armado contra dos adolescentes en San Pedro Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, dos adolescentes de 15 y 16 años fueron agredidas a balazos por sujetos armados cuya identidad aún se desconoce. Tras el ataque, ambas fueron trasladadas a un hospital privado ubicado en la avenida 8 de Junio y Longinos Cadena, en Guadalajara.

Una de las jóvenes presentaba tres impactos de bala en las extremidades inferiores, mientras que la otra resultó herida con un disparo de entrada y salida. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.

Tiroteo fatal en expendio de cerveza en Tlajomulco

La violencia también alcanzó a la colonia Casa Blanca, en Tlajomulco de Zúñiga, donde tres hombres fueron atacados a balazos frente a un expendio de cerveza. Testigos relataron que los agresores dispararon sin mediar palabra y, presuntamente, utilizando silenciadores.

En el sitio murió un hombre, mientras que dos más fueron trasladados en estado grave a la Cruz Verde. Autoridades municipales ya investigan el caso y buscan a los responsables del ataque.

Joven de 16 años es resguardada tras oferta sospechosa en redes

Una menor de 16 años abordó un vehículo de plataforma con destino a la Central Nueva, luego de recibir una oferta laboral a través de redes sociales. Durante el trayecto, comentó al conductor que le habían prometido 500 mil pesos, sin precisar la naturaleza del trabajo.

El chofer alertó a policías municipales al detenerse en una gasolinera, quienes lograron resguardar a la joven y trasladarla con las autoridades correspondientes. La menor permanece bajo resguardo mientras se investigan las circunstancias en que fue contactada.