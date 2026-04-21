Notas
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'Nos dejaron solas': La otra cara de la reunión del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, con familias de desaparecidos en México
Colectivos critican la visita de Volker Türk en México; acusan que se monopolizó el diálogo y dejaron fuera a familias de personas desaparecidas.
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'La cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado': Colectivos regresan al 'Rancho Izaguirre' en Teuchitlán, Jalisco
Activistas y líderes de colectivos regresaron al ‘Rancho Izaguirre’. Los nuevos indicios exponen la magnitud del terror que encierra y aún falta por explorar.
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'Solo hallaron su morral': El indignante abandono en la búsqueda de Juliana López Cruz de 9 años en Chiapas
A más de un mes de la desaparición de Juliana Cruz López en Chiapas, las autoridades reducen el rastreo. Solo hallaron su morral. ¿Qué pasó con la niña de 9 años?
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'Las cifras oficiales no coinciden con lo que encontramos en campo': Colectivo 'Guerreros Buscadores de Jalisco' halla cuerpo de joven en Tlajomulco
‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ encontró el cuerpo de un joven de alrededor de 18 años en Tlajomulco. Aseguran que ‘las fosas siguen hablando’ y ellos no callarán.
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La noche que México no olvida: 4 años de la desaparición de Debanhi Escobar en Escobedo, Nuevo León
¿Qué pasó realmente en la desaparición de Debanhi Escobar? Esta es una cronología de las últimas horas de la joven y los 12 días de intensa búsqueda.
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La historia de Ceci Flores y la localización de su hijo Marco Antonio: El abrazo que el Estado mexicano le negó por años
El caso Ceci Flores y la crisis de desaparecidos en México: Un contraste necesario entre el amor de una madre y la burocracia de la justicia mexicana.