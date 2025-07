Si vives en la Ciudad de México (CDMX), sabes que manejar en avenidas como el Periférico o el Circuito Interior puede ser un desafío, y un “choque laminero” está a la orden del día. Pero, ¿sabes qué es lo primero que debes hacer? Si no hay heridos, es obligatorio mover tu vehículo, y no hacerlo podría costarte una multa y muchos problemas.

Seguramente has escuchado el mito de que “si mueves el coche, el seguro no te paga”. Hoy te confirmamos que eso es completamente falso. No solo puedes, sino que debes orillarte para no afectar la circulación. Te explicamos por qué y qué dice la ley, así como las muy puntuales excepciones.

¿De cuánto es la multa por no moverse en un choque? Esto dice el Reglamento de Tránsito de CDMX

El Artículo 54 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México es muy claro: después de un percance vial menor, los vehículos deben ser retirados de los carriles de circulación para no entorpecer el flujo vehicular.

No cumplir con esta norma te hace acreedor a una sanción. Ramiro Rodríguez Saavedra, Director de Operación Vial de la SSC, lo explicó en entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA): si un conductor se niega a moverse, un agente de tránsito puede levantar una multa por obstrucción de la vía pública.

¿De cuánto es la multa? La sanción va de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 equivale a $2 mil 375 a $3 mil 394 pesos, y además podrías ser remitido al Juzgado Cívico, con un posible arresto administrativo de hasta 24 horas.

¿El seguro cubre un accidente si se mueve el coche?

Sí, sin lugar a dudas. Las aseguradoras saben que tu seguridad es lo primero, especialmente tras sufrir un accidente vehicular. Dejar el auto a mitad de la vía te expone a un segundo accidente mucho más grave.

Luis Alberto Garibay, Ajustador de Siniestros, nos da la clave para no tener problemas:

“Puedes moverte para evitar otro accidente. Aquí lo conveniente es que tomes alguna foto panorámica donde se vea cómo quedaron los vehículos al momento del accidente y ya posteriormente con esa foto, nosotros podemos revisar quién tuvo la responsabilidad”, aseguró. En resumen, tu guía rápida es:



Toma fotos claras: Captura los daños y la posición final de los autos desde varios ángulos. Muévete a un lugar seguro: Oríllate en el acotamiento o la primera salida que encuentres. Llama a tu seguro: Con las fotos en tu poder, el ajustador podrá hacer su trabajo sin problema.

¡Mucho Cuidado! En estos casos NO debes mover tu auto tras un accidente

La regla de mover el vehículo tiene excepciones muy importantes. No toques nada y llama inmediatamente al 911 si te encuentras en una de estas situaciones:



Si hay personas lesionadas o fallecidas: Es crucial no alterar la escena para permitir los peritajes de la Fiscalía General de Justicia.

Si se ocasionaron daños a bienes públicos: Por ejemplo, si derribaste un poste, una señal de tránsito o dañaste una jardinera o barrera de contención.

Si alguno de los conductores está en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga.

En cualquiera de estos escenarios, la prioridad es solicitar una ambulancia o una patrulla y esperar a que las autoridades correspondientes lleguen al lugar.