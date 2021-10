Tania Ruiz pide no ser juzgada tras ser vista con Peña Nieto en Roma

Tania Ruiz, modelo y pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, pidió en sus redes sociales no ser juzgada, después de que se viralizó una imagen donde aparece al lado del ex presidente saliendo de un hotel en Roma, Italia.

Desde su cuenta de Instagram, la modelo nacida en San Luis Potosí hizo un llamado, el cual podría estar relacionado con lo ocurrido en Roma, cuando una mujer le gritó “ratero” a Peña Nieto en la vía pública.

Tras lo ocurrido, Tania Ruiz subió una historia a esa red social con un mensaje en el que se podía leer: “sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho pero no por lo que he pasado”, entre otras líneas.

Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme.

Tania Ruiz pidió no ser juzgada y también compartió una fotografía, en la descripción afirmó que a quien le desee “el mal”, ella le deseará “el bien, porque cada quien ofrece lo que tiene”.

“Yo vine a esta vida a ser feliz y no complacer a nadie más, pero sí poder hacer lo mejor por alguien. Sabemos lo que somos y tú eres una gran persona y solo enfócate en ver lo positivo”, escribió la modelo.

En su mensaje, en el que no se menciona dedicatoria a una persona en específico, Tania Ruiz afirmó “naciste para ser feliz, no perfecto”. Finalmente, expuso que “nadie puede dar lo que no tiene, ni predicar lo que no vive”.

Llamado a no ser juzgada llega tras grito de “ratero”

Una mujer, identificada en Twitter como Karen, compartió un video donde se observa al ex presidente saliendo del Hotel de la Ville, al lado de Tania Ruiz, cuando alguien le gritó “ratero”.

“Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse, solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”, escribió la internauta.

El ex presidente Enrique Peña Nieto subiéndose en taxi y celebrando el cumpleaños de su novia mientras le gritó que es un ratero y q se merece la cárcel. Que bueno q ni en Roma anda tan comodo y qué hay mexicanos exponiéndolo. Aunque bien que se queda en hotel de $2mil la noche pic.twitter.com/02hRVsSSmr — Karen Y. TV3 (@karenytv3) October 24, 2021

En la grabación se observa el momento en que Peña Nieto y Tania Ruiz suben a un taxi y se alejan del hotel, donde habrían celebrado el cumpleaños de la modelo, quien nació el 23 de octubre de 1987.

“Gracias Dios por un año más de vida que me permites seguir llenándome de sabiduría (...) En estos 34 años me han implicado muchas lágrimas y muchas sonrisas”, fue parte del mensaje que compartió Tania Ruiz en redes sociales, por motivo de su cumpleaños.