VIDEO: Jóvenes quedan atrapados en cabaña de Tapalpa durante balacera por abatimiento de ‘El Mencho’

El pasado 22 de febrero, ocho jóvenes quedaron atrapados dentro de una cabaña en Tapalpa, Jalisco, mientras se desataba la balacera que terminó con el abatimiento de 'El Mencho' en el complejo cercano al Country Club.

Habían viajado para pasar el fin de semana. En cuestión de minutos, la cabaña que rentaron en Tapalpa dejó de ser descanso y se convirtió en refugio ante uno de los enfrentamientos más intensos registrados en Jalisco.

Así vivieron dos horas de balacera dentro de la cabaña en Tapalpa durante operativo contra 'El Mencho'

"Como a las 19:20 horas se empezaron a escuchar ligeramente unos estruendos y posteriormente empezó una ráfaga que duró aproximadamente como dos horas", relató Ana, nombre reservado por seguridad.

Desde la administración les pidieron resguardarse: "Nos notificaron que se estaba haciendo una balacera y que por favor nos resguardáramos en la parte más baja de la cabaña".

Ocho jóvenes vivieron momentos de tensión al quedar atrapados en su cabaña en Tapalpa tras el abatimiento de un importante líder criminal.🌳💀😰🚨 La información con René Hernández, (@Renee_Hdez) pic.twitter.com/Wh4crIFWIo — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 26, 2026

"Pensábamos que iban a entrar": el testimonio de la joven atrapada

El operativo que culminó con el abatimiento de 'El Mencho' se desarrollaba a pocos metros, mientras los jóvenes permanecían dentro del inmueble en Tapalpa sin saber qué ocurría exactamente.



Escucharon primero detonaciones aisladas.

Luego ráfagas continuas.

Después, lo que describieron como explosiones.

Permanecieron resguardados hasta que el sonido cesó.

"Pensábamos que iban a llegar ahí con nosotro, por todo el fuego que se oía", contó. "Hubo gente que lloró, varias personas estaban con ataques como de pánico", agregó.

Qué pasó en el complejo de cabañas donde fue abatido ‘El Mencho’

La cabaña en Tapalpa se convirtió en su único punto seguro durante casi dos horas mientras donde fuerzas de seguridad se enfrentaban a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Sí se oían como explosiones; no sabía si eran bombas, hasta la fecha no sé qué hayan sido"; explicó.

Tras 46 horas, pudieron abandonar el lugar y regresar a la zona metropolitana de Guadalajara: "Fuimos muy afortunados de salir”.

El abatimiento de ‘El Mencho’ impactó a nivel nacional, pero en Tapalpa quedó también la historia de ocho jóvenes que pasaron de un fin de semana entre amigos a resguardarse dentro de una cabaña en medio de una balacera.