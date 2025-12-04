¿T-MEC en riesgo? Trump sugiere que lo dejará expirar en 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una sacudida en las relaciones económicas norteamericanas al indicar que posiblemente dejará expirar el tratado entre México, Canadá y su país (T-MEC) en el año 2026.

El mandatario anunció que, en lugar de extender el pacto entre las partes, buscará negociar acuerdos comerciales independientes con México y Canadá.

La declaración fue emitida durante una rueda de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.; Trump afirmó que el tratado "vence en aproximadamente un año" y que tiene la opción de "dejarlo vencer o tal vez llegar a otro acuerdo con México y Canadá".

La amenaza directa: ¿Por qué Trump quiere terminar el T-MEC?

El mandatario estadounidense responsabilizó a la administración de Joe Biden, asegurando que México y Canadá se han "aprovechado" de la situación económica; aunque exculpó a estos países, y en su lugar culpó a la "gente estú**da al mando" en Estados Unidos.

El T-MEC, que entró en vigor en 2020, fue negociado durante el primer mandato de Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual el republicano consideraba "perjudicial" para Estados Unidos.

Los argumentos de Trump para revisar el T-MEC: Aranceles y el "aprovechamiento" de México y Canadá

Trump defendió enfáticamente su política de imposición de aranceles a los vecinos norteamericanos. Según el mandatario, estos aranceles están contribuyendo a los ingresos de su país así como a reducir la deuda nacional estadounidense.

Hizo especial énfasis en los aranceles aplicados a automóviles y autopartes. Argumentó que, gracias a estas medidas, empresas que de otra forma "estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares", han trasladado su producción a Estados Unidos.

“Bajo la administración Trump, se están invirtiendo 70 mil millones de dólares en la industria automotriz estadounidense”

El calendario crítico: ¿Qué implica la revisión del T-MEC en 2026?

El año 2026 es crucial para el futuro del comercio entre las tres naciones, ya que las partes firmantes están obligadas a revisar el tratado. En esta revisión deberán decidir si extienden el acuerdo por 16 años más o, por el contrario, lo revisan anualmente hasta que finalice 2036.

El T-MEC contiene disposiciones modernas esenciales, incluyendo comercio digital, propiedad intelectual, normativas laborales, medioambientales y reglas de origen estrictas para la industria automotriz, buscando fortalecer la producción regional y mantener los aranceles reducidos entre las partes.

Este marco legal es la clave para proteger inversiones y derechos de los trabajadores, facilitando el flujo de bienes agrícolas e industriales.