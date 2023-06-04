Autoridades de India terminaron las labores de rescate en la zona donde ocurrió el accidente de trenes

Los equipos de rescate indios concluyeron las operaciones tras el accidente de trenes más mortífero de la India en más de dos décadas, en el que un fallo en la señalización se perfiló como la causa probable de un siniestro en el que murieron al menos 275 personas.

Pradeep Jena, secretario jefe del estado oriental de Odisha, declaró que el número de víctimas mortales del accidente de trenes del viernes se había revisado a la baja, de 288, al descubrirse que algunos cadáveres se habían contado dos veces situando la cifra final en 275.

No es probable que la cifra aumente. Ahora la operación de rescate ha concluido. Pradeep Jena / Secretario jefe del estado oriental de Odisha

Cerca de 1.200 personas resultaron heridas cuando un tren de pasajeros chocó con un tren de mercancías parado, saltó las vías y golpeó a otro tren de pasajeros que pasaba en sentido contrario cerca del distrito de Balasore.

Más de 900 personas habían recibido el alta hospitalaria, mientras que 260 seguían recibiendo tratamiento, con un paciente en estado crítico, según informó el gobierno del estado de Odisha, luego del accidente de trenes.

La empresa estatal Ferrocarriles Indios, que dice transportar a más de 13 millones de personas al día, ha estado trabajando para mejorar su irregular historial de seguridad, achacado al envejecimiento de las infraestructuras, y está llevando a cabo una investigación inicial para determinar la causa del accidente de trenes.

La Junta de Ferrocarriles de la India, el máximo órgano ejecutivo, ha recomendado que el caso se entregue a la Oficina Central de Investigación, dijo el ministro de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw.

El primer ministro Narendra Modi, que se enfrenta a unas elecciones el año que viene, visitó el lugar de los hechos el sábado para hablar con los equipos de rescate, inspeccionar los restos del avión y conocer a algunos de los heridos.

"Los culpables serán castigados con severidad", declaró Modi después de estar en la zona cero del accidente de trenes.

The passing of Sulochana Ji leaves a big void in the world of Indian cinema. Her unforgettable performances have enriched our culture and have endeared her to people across generations. Her cinematic legacy will live on through her works. Condolences to her family. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2023

Accidentes de trenes más violento de la india

Aunque parezca increíble, el accidente de trenes ocurrido el pasado viernes es el segundo más violento en la historia de India.

El accidente de tren más violento en la historia de la India ocurrió el 2 de junio de 1981 en la estación de tren de Bihar, cerca de la ciudad de Saharsa, en el estado de Bihar. Este trágico evento se conoce como el accidente de tren de Bihar.

El accidente de trenes ocurrió cuando el tren de pasajeros Howrah-Delhi Express, que transportaba a una gran cantidad de pasajeros, colisionó con un tren de mercanías que estaba parado en la estación debido a un problema técnico. La velocidad del tren de pasajeros era alta y el impacto de la colisión fue extremadamente violento.

Se estima que alrededor de 800 personas perdieron la vida en este accidente de trenes y más de 2,500 resultaron heridas. La violencia del impacto y la alta densidad de pasajeros en el tren contribuyeron a la alta cifra de víctimas.

El accidente de tren de Bihar es considerado el accidente ferroviario más mortífero en la historia de la India y uno de los más trágicos a nivel mundial. Como resultado de este desastre, se tomaron medidas para mejorar la seguridad y las regulaciones en la red ferroviaria del país.