Terremoto de 6.9 en magnitud sacude Japón; hay alerta de tsunami

Este domingo 9 de noviembre de 2025, un terremoto afectó Japón, específicamente la costa de Sanriku, al noroeste de la isla. La magnitud del movimiento telúrico fue de 6.9.

La Agencia Meteorológica de Japón reportó que había olas de 20 centímetros de altura en la ciudad de Kuji y Ofunato, en la Prefectura de Iwate, así como olas de 10 centímetros en las comunidades de Miyako y Kamaishi.

Agencia Meteorológica de Japón advierte que olas pueden aumentar de altura tras el terremoto

“Dado que los tsunamis se producen repetidamente durante un período prolongado, las olas posteriores podrían ser mayores que la primera. Por favor, manténgase alerta hasta que se levante la alerta de tsunami”, advirtió la agencia nipona.

Los especialistas agregaron que entre los dos o tres días siguientes, las personas estén atentas a sismos de magnitud máxima de 4. “Esta región ha experimentado sismos sucesivos en el pasado, por lo que existe la posibilidad de que ocurran sismos aún más fuertes que este. Por favor, manténganse alerta”, señaló la agencia nipona.

Instalan centros de evacuación tras el terremoto de Japón

Medios locales señalaron que algunos municipios de la prefectura de Iwate instalaron centros de evacuación en áreas que habían emitido alertas para evacuar tras el terremoto.

La televisora japonesa NTV informó que no había anomalías en la central nuclear de Onagawa, operada por la compañía eléctrica Tohoku.

