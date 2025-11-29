Masacre en Tula: Cuatro muertos y varios heridos tras ataque armado en bar de Hidalgo

Una violenta irrupción en un bar nocturno en el estado de Hidalgo resultó en un saldo preliminar de cuatro decesos y una decena de personas con distintas lesiones. El suceso de extrema gravedad ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este sábado en un establecimiento ubicado específicamente en la colonia El Llano, dentro de la municipalidad de Tula. La agresión, perpetrada por un contingente de individuos armados, ha conmocionado a la región mientras las autoridades trabajan en las diligencias correspondientes.

Cuatro muertos y 10 heridos tras ataque armado en un local

Según los comunicados iniciales emitidos por la policía local, la embestida se produjo cuando un grupo de asaltantes accedió de manera brutal y sin previo aviso al interior del inmueble. Una vez adentro, los sujetos abrieron fuego de forma directa e indiscriminada contra los asistentes que se encontraban disfrutando de la velada. Esta acción causó un pánico generalizado y un completo desorden en el salón, transformando un espacio de diversión en una escena de horror y caos. Las detonaciones cesaron después de que la célula delictiva ejecutara su objetivo, dejando una estela de víctimas en el suelo.

El costo humano del incidente fue inmediatamente evidente: al término de la agresión, los cuerpos inertes de cuatro infortunadas personas yacían extendidos en el pavimento del recinto. La movilización de los servicios de auxilio fue para atender a los supervivientes que presentaban heridas.

Agresores abrieron fuego indiscriminadamente, generando pánico y caos

Socorristas de la Unidad de Protección Civil y elementos de la organización de la Cruz Roja se encargaron de proporcionar los primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, los al menos 10 individuos que sufrieron lesiones fueron estabilizados y trasladados de urgencia a diferentes nosocomios de la circunscripción de Tula para recibir la atención médica especializada requerida.

Tras la confirmación de la magnitud del crimen, la zona del ataque fue acordonada por distintos elementos de las fuerzas del orden. El perímetro de seguridad fue impuesto mientras los agentes ministeriales iniciaban las labores de investigación y recolección de evidencia en el centro atacado. El propósito de estas operaciones es esclarecer los hechos y documentar con precisión lo ocurrido en el interior del local.

Autoridades investigan el ataque, sin arrestos hasta el momento

A pesar de la presencia y el despliegue policial en el lugar, hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han informado sobre ninguna aprehensión relacionada con el crimen.

La comunidad local se mantiene a la expectativa mientras las pesquisas avanzan. La policía no ha ofrecido detalles adicionales que permitan comprender la motivación detrás de este acto de violencia o las causas precisas que desataron la balacera en el establecimiento de esparcimiento.