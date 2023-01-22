Tiroteo durante Año Nuevo Chino en California deja 10 muertos

Al menos 10 muertos y 10 heridos fue el saldo que dejó un tiroteo en un salón de baile de Monterey Park, California.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff, del condado de Los Ángeles, los hechos ocurrieron en el salón “Star Ballroom Dance Studio”, en el marco de los festejos del Año Nuevo Chino.

El capitán Andrew Meyer detalló que el tirador huyó de la escena, pero continúa su búsqueda.

Por lo anterior, autoridades de California pidieron a la ciudadanía que si tienen información sobre el responsable del tiroteo, se comuniquen al 323-890-5500 o con el Crime Stoppers al 800-222-8477 de manera anónima.

¿Cómo ocurrió el tiroteo?

Asimismo, dieron a conocer que el reporte del tiroteo se originó a las 10:22 p.m. hora local, en un negocio ubicado en la cuadra 100 de West Garvey Avenue. La llamada señalaba que había disparos, por lo que la Policía acudió rápidamente.

Al llegar, los uniformados notaron a un gran número de gente saliendo del negocio corriendo y gritando.

Posteriormente, se dio a conocer que el tiroteo dejó 10 muertos y 10 heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona.

Al momento se desconoce si se trató de un acto racial por los festejos por el Año Nuevo Chino, pues en dicha región se concentra una gran población asiática.

