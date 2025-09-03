Alerta máxima en Massachusetts: VIDEO de tirador activo dentro de campus de UMass Lowell

La Universidad de Massachusetts Lowell (UMass Lowell) se encuentra en “aislamiento”, luego de reportes de un posible tirador activo en el campus sur, lo que ha provocado momentos de tensión entre estudiantes, personal y familiares.

La institución emitió una alerta de resguardo en el lugar (shelter-in-place), instruyendo a los más de 18 mil alumnos inscritos a mantenerse dentro de los edificios hasta nuevo aviso, mientras la policía local realiza un despliegue masivo de búsqueda.

Massive manhunt on UMass Lowell campus as a man was seen carrying some type of AR rifle on campus.



¿Qué se sabe del tirador activo en Massachussetts?

De acuerdo con la policía de Lowell, el presunto agresor es un hombre asiático de 1.65 metros de estatura, visto con una sudadera gris o blanca, shorts negros y portando lo que testigos describieron como un arma larga.

El sospechoso fue visto por última vez cerca del edificio Riverview Suites, una residencia estudiantil ubicada en el campus sur de UMass Lowell, donde habitan decenas de jóvenes.

La congresista Lori Trahan, representante del distrito que incluye a Lowell, confirmó que se mantiene en comunicación directa con autoridades locales: “Estoy siguiendo de cerca la alerta de un individuo posiblemente armado en UMass Lowell. He estado en contacto con funcionarios locales. Si te encuentras en Lowell, sigue las indicaciones de la Policía y de la universidad”, publicó en su cuenta de “X”, antes Twitter.

Las fuerzas del orden han desplegado unidades tácticas alrededor de las residencias estudiantiles y han pedido a la comunidad evitar la zona hasta nuevo aviso.

¡Impacto en la comunidad universitaria! UMass Lowell alberga a más de 3 mil 700 estudiantes en residencias dentro del campus, lo que incrementa la preocupación de padres y familiares que buscan información sobre la seguridad de sus hijos.

La universidad ha pedido calma y reiteró que la seguridad de los estudiantes es la prioridad. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni disparos confirmados. Este caso ocurre en medio de un contexto nacional marcado por el aumento de alertas de tiradores activos en escuelas y universidades en Estados Unidos.