Hallan muerto a exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala; dejan mensaje junto al cuerpo

La violencia en Tlaxcala escaló a otro nivel este jueves 2 de octubre, luego de que fuera encontrado muerto Humberto Becerril Acoltzi, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), mismo que fue privado de su libertad horas antes en el municipio de Apetatitlán.

El hombre fue ‘levantado’ junto a otra persona en su propia casa, pero no fue hasta la madrugada cuando se localizaron los cuerpos de ambos en la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Secuestran a Humberto Becerril, exrector de la UTT en Tlaxcala

Primeros reportes indican que la noche del miércoles 1 de octubre, un grupo armado irrumpió en el domicilio del exacadémico, ubicado en Belén Atzitzimititlán.

Los agresores también se llevaron a su acompañante, identificado como César Alejandro “N”. Aprovechándose de la situación, saquearon la casa, llevándose al menos tres vehículos.

Tras levantar la denuncia, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Pero esta finalizó cuando horas más tarde se tuvo el reporte de 2 cuerpos abandonados a 4 kilómetros de donde desapareció Humberto Becerril.

Encuentran sin vida al exrector secuestrado en Tlaxcala

Según los primeros reportes de vecinos, los cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda abandonada en la calle Claude Monet, junto a la colonia San Miguel 3.

Al ingresar, policías estatales y municipales confirmaron que se trataba de dos hombres asesinados, ambos con huellas visibles de tortura. Junto a los cuerpos fue localizado un mensaje que, de acuerdo con medios locales, decía: “Esto le pasa por no pagar”.

Este hallazgo fue reportado al Servicio de Emergencias 911, lo que permitió la intervención de personal del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y de la Policía de Investigación, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron evidencias en el lugar.

Confirman identidad de Humberto Becerril en Tlaxcala

A pesar de que en diferentes medios de comunicación se dio a conocer que la víctima encontrada coincidía con las características del exrector de la UTT, no fue hasta la tarde del jueves que la Fiscalía confirmó la identidad.

Mediante peritajes, estudios de genética e identificación humana, se logró establecer que se trataba de Humberto Becerril Acoltzi, quien se se desempeñó como rector de dicha facultad entre 2015 y 2018.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar la responsabilidad de los agresores para que este crimen no quede impune.