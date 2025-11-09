Miles de pasajeros vivieron momentos de frustración e incertidumbre desde el viernes en aeropuertos de Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenara recortes de vuelos en al menos 40 terminales de alto tráfico por el cierre del gobierno.

Chicago, Atlanta y Denver sufrieron el mayor impacto, con cancelaciones que superaron las 30 diarias, según fuentes aeroportuarias que comenzaron el viernes 7 de noviembre de 2025, debido al cierre del gobierno que impide que controladores aéreos reciban sus sueldos.

Los viajeros expresaron hartazgo ante la falta de respuestas y la imposibilidad de reubicarse rápidamente, mientras aerolíneas como American, United y Delta ajustaron sus programaciones.

Frustración y hartazgo: Los dramáticos testimonios de pasajeros varados en plena crisis aérea

Entre la multitud de pasajeros atrapados, Zachary Barros relató desde Nueva Jersey: “Es frustrante porque no tienen más vuelos hasta mañana, así que no tiene sentido que estemos aquí sentados lidiando con esto mientras ellos no pueden conseguir otro avión”.

En Sacramento, Misty Sampson compartió: “Agradezco a la gente que está aquí. Estaba hablando con la persona que nos registró; había una persona en el mostrador y me dio pena, dijo que está afectado”. El panorama caótico incluyó incluso a quienes, ya sentados listos para despegar, recibieron la notificación de cancelación en el último minuto.

Respuesta de aerolíneas: American, United y Delta ajustan itinerarios y ofrecen cupones a pasajeros

La ola de cancelaciones generó un efecto dominó en los principales aeropuertos del país. Crystal Whitaker, pasajera varada en Orlando, contó: “Ayer pasé todo el día en el aeropuerto y cuando llegué a Dallas ya no había vuelos a Orlando. La aerolínea me dio un cupón para un hotel, un Uber y una comida”.

Representantes de las aerolíneas prevén que el patrón de ajustes continúe en los próximos días, principalmente en vuelos domésticos. Pierre Bougeard, vocero de United Airlines, confirmó que han “cancelado los vuelos del viernes, sábado y domingo, y ya se ha notificado a los clientes. El objetivo es avisar con tres días de antelación”.

Colapso inminente: Expertos advierten de millones de varados si la crisis no se resuelve antes de acción de gracias

El temor de un colapso total crece entre expertos, quienes advierten que si no se resuelve el conflicto antes del inicio de la temporada de vacaciones, millones de viajeros podrían quedar varados durante Acción de Gracias. Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar sus reservaciones y contemplar planes alternativos mientras la crisis aérea continúa.