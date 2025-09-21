Tormenta “Narda” evolucionará a huracán: Ponen en alerta a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

La tarde de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado la formación de la tormenta tropical “Narda” en aguas del océano Pacífico. Lo que enciende las alarmas de inmediato es su pronóstico: una rápida e inminente intensificación que la llevaría a convertirse en un huracán categoría 1 en las próximas horas, mientras se desplaza peligrosamente cerca de las costas mexicanas. Se ha emitido una alerta de máxima prioridad para los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco.

¿Qué tan peligrosa es la tormenta “Narda”para México?

De acuerdo con el reporte oficial, “Narda” se localizó a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 75 km/h. Su principal peligro radica en dos factores clave:



Su cercanía con el territorio nacional

Las condiciones oceánicas favorables que actúan como combustible para su fortalecimiento

Las autoridades advierten que el margen de preparación es corto y la amenaza debe tomarse con la máxima seriedad desde este momento.

Trayectoria de “Narda”: el Camino hacia un huracán en el Pacífico

El sistema se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h, una trayectoria que, en lugar de alejarlo, lo enfila de forma paralela y peligrosamente cerca de la costa. Los modelos de pronóstico más fiables sugieren que “Narda” podría alcanzar la fuerza de huracán categoría 1 (vientos superiores a 120 km/h) en las próximas 36 horas, probablemente cuando se encuentre frente a las costas de Michoacán y Colima; sin embargo, según la trayectoria prevista no tocará tierra en el país.

Se ha formado la #TormentaTropical #Narda su centro se localiza a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, #Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán.



Más detalles en el gráfico.🧐 pic.twitter.com/gUK1R7Uabw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025

Estados en alerta por trayectoria de “Narda” en México

Protección Civil ha activado los protocolos de emergencia y solicita a la población de las siguientes entidades prepararse para un impacto directo:

