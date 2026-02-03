Lo acusan por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, pero su familia dice que no operaba el tren

Era jefe de despacho, no operador del tren. Ese, aseguran sus familiares, era el verdadero puesto de Ricardo Mendoza dentro del proyecto del Tren Interoceánico, uno de los trabajadores hoy acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) tras el descarrilamiento que dejó 14 personas muertas y un centenar de heridos.

La familia de Mendoza ha emprendido una defensa legal y mediática, convencida de que está siendo responsabilizado por una tragedia en la que, sostienen, no tuvo participación directa.

¿Qué se sabe de los detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

El 27 de enero de 2026, autoridades federales cumplimentaron la segunda detención por la tragedia ferroviaria ocurrida a finales de 2025, figurando por primera vez Ricardo “N”, identificado como el jefe de despachadores del Tren Interoceánico.

Hoy en día, el trabajador enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas derivados de las investigaciones federales, aunque su familia insiste en que nada tuvo que ver Ricardo.

Ana Bertha Mendoza, hermana del detenido, explicó que su función consistía en atender situaciones administrativas y resolver problemas cuando se presentaban, pero no en autorizar la salida ni la operación de los trenes.

“Su trabajo era de despacho. Cuando había un problema, lo enviaban a él. Ese día, creo que iba adelante”, señaló.

La familia insiste en que Ricardo no tenía responsabilidad sobre la operación del Tren Interoceánico al momento del descarrilamiento.

Detenido en Veracruz y trasladado a Chiapas

Ricardo Mendoza fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, donde residía, y posteriormente trasladado al penal de Cintalapa, en el estado de Chiapas, donde permanece recluido.

Sus familiares aseguran que los gastos de traslado para visitarlo y apoyarlo legalmente los dejaron sin recursos económicos, lo que les impidió contratar un abogado particular y los obligó a depender de un defensor de oficio.

“Nosotros ni al estado ni a la federación… a las patadas”, expresó su hermana al referirse a la falta de apoyo institucional.

Tren Interoceánico fue construido con planos ¡de hace más de 100 años!

Indefensos ante el Estado

La familia Mendoza también manifestó preocupación por el estado de salud de Ricardo, quien padece diabetes. Temen que su condición se agrave durante su estancia en prisión preventiva.

A pesar de las limitaciones económicas, confían en que la documentación entregada al abogado de oficio sea suficiente para demostrar que Ricardo Mendoza no formaba parte de la operación directa del tren y que, por lo tanto, es ajeno a las decisiones que derivaron en el accidente.

Pero lo cierto es que están indefensos ante todo el poder del Estado, porque pelear con la FGR es ya tener la guerra perdida, en medio de un país plagado de injusticias.

Mientras el proceso judicial continúa, la familia exige que se revisen a fondo las responsabilidades reales y se escuchen las pruebas que, aseguran, demostrarían su inocencia.